Congo-Brazzaville: Présidentielle 2026 - Des listes électorales provisoires déjà disponibles

Le préfet, directeur général des Affaires électorales (DGAE), Jean-Claude Etoumbakoundou, a, dans un communiqué officiel, demandé à toutes les personnes de nationalité congolaise, qui se sont fait enrôler sur les listes électorales, de bien vouloir se présenter dans les circonscriptions administratives pour vérifier si leurs noms existent bel et bien sur les listes provisoires affichées.

L'appel du DGAE fait suite à l'arrêté ministériel fixant la période de réclamations sur les listes électorales issues de la révision du 30 octobre 2025. En effet, la période allant du 3 au 16 décembre est consacrée aux réclamations de la population qui est appelée à faire preuve de patriotisme et de civisme démocratique aigus. Elle devrait massivement consulter ces listes provisoires disponibles dans les circonscriptions administratives de leurs domiciles respectifs.

Chef de cet organe technique chargé d'assister le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation dans l'exécution de ses missions régaliennes, Jean-Claude Etoumbakoundou s'emploie, en bon chef d'orchestre, à mettre en musique cet arrêté.

Selon la DGAE, la consultation de ces listes est une occasion donnée à la population en âge de voter de procéder librement à la vérification de leurs identités : si les noms sont mal écrits, oubliés ou encore pour des noms mal affectés dans les bureaux de vote qui ne relèvent pas de leurs lieux de résidence.

« Comme on peut le constater aisément, l'affichage à temps des listes provisoires offre l'opportunité à tout un chacun de signaler auprès des commissions administratives où se trouvent leurs domiciles ou résidences, les éventuelles annotations à apporter par la suite sur ces listes provisoires, afin que celles-ci ne soient pas exposées aux critiques susceptibles d'entacher leur crédibilité. Or, la République du Congo qui aspire à des élections équitables, libres, transparentes et apaisées, n'a rien à gagner dans cette polémique », peut-on lire dans le communiqué.

Après le 16 décembre, les listes provisoires seront transmises à la DGAE à Brazzaville, où seront confectionnées les listes définitives, conformément à la loi. Il sied tout de même de rappeler que depuis le 3 décembre, les malles des listes électorales provisoires saisies ont été acheminées dans les circonscriptions administratives pour être traitées, avant leur retour à la DGAE pour une dernière saisie.

Questions des dispositions légales

La loi électorale confère aux autorités administratives des compétences importantes en vue du succès de l'opération de révision des listes électorales. C'est le cas du décret n°2001-530 du 31 octobre 2001 portant création, attribution et organisation des commissions administratives de révision des listes électorales, modifié et complété par les décrets n° 2008-407 du 9 octobre 2008 et 2012-26 du 6 février 2012 qui dispose en son article 15 : « Les sous-préfets et les administrateurs-maires doivent, le même jour procéder à l'affichage des listes électorales dressées par les commissions administratives et aviser les populations de cet affichage en faisant savoir que les réclamations sont reçues pendant 14 jours.

L'article 17 du même décret dispose, quant à lui, « qu'à l'issue de l'examen des réclamations, par les commissions administratives, les listes électorales sont arrêtées et mises à la disposition de la Commission nationale électorale indépendante (CNEI) pour vérification ». Ainsi, la CNEI procède à la vérification des listes électorales et fait part de ses observations au ministre chargé des élections.

Après la prise en compte des observations, les commissions administratives arrêtent les listes électorales définitives de la circonscription administrative. « Le ministre chargé des élections tient le fichier électoral national, constitué par l'ensemble des listes électorales, qui lui sont transmises par les préfets de département. Il arrête et publie les listes électorales », précise la loi.

Notons que le gouvernement s'emploie, à travers le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Raymond-Zéphirin Mboulou, à mettre les bouchées doubles pour la bonne organisation de l'élection présidentielle de mars 2026 dont l'enjeu majeur est d'élire un nouveau président devant diriger le pays pendant les cinq prochaines années. La réussite d'une élection étant conditionnée, entre autres, par la maîtrise du corps électoral, la population est ainsi appelée à consulter massivement les listes provisoires en vue d'un scrutin apaisé et sans suspicion en mars 2026.