Congo-Brazzaville: Déferlantes pré-électorales

22 Novembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)

Il y a des signes qui ne trompent pas. Pointe-Noire, le Kouilou, le Niari, la Lekoumou, départements du sud du Congo visités par le président Denis Sassou N'Guesso la semaine dernière en témoignent.

Au-delà de la forte mobilisation dont chaque localité a ses propres ressorts, ses rythmes et ses cadences, il y avait de la concurrence militante dans deux camps censés viser le même objectif: voir leur " champion " l'emporter lors de la présidentielle prochaine. D'un côté la "vague bleue " incarnée par la symbolique bien connue le Patriarche, de l'autre le non moins remarquable emblème le Timonier porté par une énorme " marée rouge". Casquettes, t-shirts, affiches géantes et banderoles dédiés inondaient littéralement les lieux de rassemblement pris d'assaut par des foules enthousiastes.

Aussi déterminés que convaincus de leurs choix, des dirigeants partis de Brazzaville ont rejoint leurs représentants locaux pour agrémenter la fête. Oui, la tournée du chef de l'Etat consacrée à la mise en service et au lancement de plusieurs infrastructures socioéconomiques s'est transformée en une véritable communion festive préfigurant les rivalités partisanes de la campagne électorale à venir. Au cas où le candidat soutenu par les deux "déferlantes" franchirait avec succès l'étape cruciale de mars 2026, peut-être devrait-on se rappeller qu'en dépit du retour sur l'investissement réclamé par chacun, cette victoire sera avant tout pour l'intérêt général.

