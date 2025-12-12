Afrique: Dakar Court 2025 - Cinq films, cinq regards sur l'Afrique

La troisième journée de la 8ᵉ édition du Festival Dakar Court, tenue ce 11 décembre à l'Institut Français, a confirmé l'énergie créative de cette cuvée 2025. Cinq des dix films en compétition y ont été projetés, offrant un Dakar Court 2025 : cinq films, cinq regards sur l'Afrique

Le festival Dakar court continue avec ses multiples activités. Le jeudi 11 décembre, cinq films des dix films en compétition ont été projetés dans la soirée, à l'Institut français. Le réalisateur du film L'enfant à la peau blanche Simon Panay, en a profité pour remettre le prix à son acteur Aboubacar Dembélé qui avait eu le titre de la meilleure interprétation masculine aux Etats-Unis.

Les films en compétitions :

Feneen de Alicia Mendy (Sénégal)

Alazar de Beza Hailu Lemma (Ethiopie/Canada/France)

Frères de lait de Kenza Tazi (Maroc)

Punter de Jason Adam Maselle (Afrique du Sud)

Platanero de Juan Frank Hernandez (Canada)

C'était bien de Linda Lô (Sénégal/France)

Itara de Keni Kassim Rugabisha (Rwanda)

Bord à bord de Sahar El Echi (Tunisie)

Adan Nanm ek ko (Dans l'âme et dans le corps) de Ella Moun (Martinique/France)

L'enfant à la peau blanche de Simon Panay (Sénégal/France)

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces dix courts-métrages reflètent une diversité de pays, de styles et de regards sur des thématiques contemporaines du continent africain et de la diaspora.

La projection de cinq courts-métrages a captivé l'attention des spectateurs. C'était bien de Linda Lô ouvre le bal, suivi de Itara de Keni Kassim Rugabisha, Bord à bord de Sahar El Echi, Adan Nanm ek ko de Ella Moun et enfin L'enfant à la peau blanche de Simon Panay. Ces projections ont offert un aperçu riche et varié de la sélection, entre sensibilités singulières et regards sur le monde.

L'avant-première du court-métrage du jeune cinéaste Meissa Wade boucle la soirée sous les regards attentifs et appréciations des spectateurs cette même soirée, juste après la projection des films en compétition. Une manière parfaite de clôturer la séance sur une note prometteuse pour le cinéma émergent sénégalais.

Avec cette troisième journée réussie, le Festival Dakar Court confirme sa vocation, révéler de nouveaux talents et offrir au public un panorama vivant et inspirant du court-métrage africain.