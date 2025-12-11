Afrique: Dakar Court - La 8ᵉ édition célèbre la vitalité du court-métrage africain

La 8ᵉ édition du Festival international de Courts Métrages de Dakar (Dakar Court) s’est ouverte à Dakar le 9 décembre à l’Institut français du Sénégal et se tiendra jusqu’au 13 décembre 2025. Durant cinq jours, projections, rencontres et découvertes cinématographiques rythmeront cet événement dédié aux nouveaux talents du court-métrage.

L’ambassadrice de France au Sénégal, Mme Christine Fages, a lancé la cérémonie d’ouverture de l’événement. Elle a ainsi salué l’importance du festival dans le paysage culturel sénégalais, soulignant son rôle dans la professionnalisation et la visibilité des jeunes réalisateurs. Elle a insisté sur l’importance des espaces de création ouverts aux voix émergentes du continent.

Le président fondateur du festival, M. Moly Kane, a ensuite pris la parole pour souhaiter la bienvenue au public et remercier l’ensemble des partenaires qui accompagnent Dakar Court.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ouvert le 9 décembre à l’Institut français du Sénégal, le Festival international de Courts Métrages de Dakar a de nouveau rassemblé professionnels et jeunes talents autour d’une passion commune : le court-métrage. Pour cette 8ᵉ édition, Dakar Court confirme son statut de plateforme incontournable pour la découverte de nouveaux regards cinématographiques en Afrique.

Des prix honorifiques ont été remis aux formateurs de Dakar Court Critiques : Baba Diop et Olivier Barlet, remis par Cinemarekk. Enfin, la soirée a également été animée par le film emblématique d’Ousmane Sembene, La Noire de… Ainsi que le documentaire de Béatrice Soulé, Djabote-Doudou Ndiaye Rose.

Cette 8ᵉ édition propose une sélection riche en fictions. Durant ces cinq jours, les spectateurs sont invités à découvrir des œuvres qui interrogent la société, racontent des parcours intimes ou explorent de nouvelles formes narratives. Les rencontres professionnelles et les ateliers viennent enrichir le programme, offrant aux jeunes réalisateurs des opportunités d’apprentissage.

Dakar Court continue ainsi de s’imposer comme un tremplin pour les talents africains, tout en affirmant une ambition claire : faire du Sénégal un carrefour majeur du court-métrage sur le continent.