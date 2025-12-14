▪ Trois fermes solaires totalisant 202 MWc désormais opérationnelles à Benguérir, Foum Tizi et Oulad Farès à Khouribga, consolidant la compétitive du Groupe et la sécurité de ses approvisionnements.

▪ Lancement d’un premier projet de stockage d’électricité à Benguérir, pour garantir une alimentation renouvelable continue et renforcer la flexibilité du réseau.

OCP Green Energy, filiale à 100 % du Groupe OCP dédiée notamment à la production et au stockage d’électricité issue de sources renouvelables, annonce la mise en exploitation de la première phase de son programme d’investissements, représentant une capacité solaire totale de 202 MWc.

Opérationnel à 100%, ce socle initial est réparti entre trois sites : Benguerir (67 MWc), Foum Tizi (30 MWc) et Oulad Farès à Khouribga. Avec 105 MWc installés, cette dernière est aujourd’hui la plus grande centrale photovoltaïque en exploitation au Maroc.

Ce lancement fait suite à l’achèvement des travaux et des essais de mise en service réalisés cet été, où les installations ont atteint leur pleine capacité, notamment durant les périodes de forte demande estivale.

Alimentation directe des sites miniers et industriels du Groupe OCP

Ces fermes solaires marquent une étape clé dans la transition énergétique du Groupe OCP : elles couvrent déjà une part significative des besoins des sites miniers, renforcent la sécurité d’approvisionnement, la résilience du Groupe grâce à un coût de l’électricité compétitif et soutiennent sa transition industrielle vers la production d’engrais sur mesure plus e cients, plus durables et mieux adaptés aux besoins réels des sols et des cultures.

En e et, ces investissements permettent de réaliser des économies significatives sur la facture énergétique à travers un coût de revient de l’électricité très compétitif [aux alentours de 368 MAD/MWh].

Ces projets bénéficient d’une autorisation délivrée par le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, dans le cadre de la loi sur l’autoproduction et conformément à la réglementation en vigueur, notamment les décisions de l’ANRE fixant les conditions d’accès et d’utilisation du réseau national de transport et de distribution, ainsi que les modalités techniques et contractuelles applicables aux auto-producteurs.

L’opérationnalisation de ce cadre s’est matérialisée par la conclusion de conventions de raccordement et d’accès avec l’ONEE, garantissant le transport de l’électricité entre les sites de production et de consommation raccordés au réseau national. Ce régime permet une utilisation optimale de toute l’électricité verte générée par l’ensemble des sites d’OCP, alimentant les stations de dessalement d’OCP Green Water ainsi que d’autres installations industrielles stratégiques du Groupe, opérées par la SBU Manufacturing, notamment les unités industrielles de la Strategic Business Unit Specialty Products & Solutions (SPS) et Nutricrops.

Financement international et forte contribution des entreprises marocaines

Pour la réalisation de ces fermes solaires, OCP Green Energy a privilégié une stratégie d’exécution impliquant largement le tissu local d’entreprises marocaines, dans les domaines de l’ingénierie, de la conception et de la réalisation. Ce choix a permis de mener à bien cette première phase dans le respect des délais et du budget et selon les meilleurs standards internationaux.

Représentant un investissement de près de 1,8 milliard de dirhams, cette phase a été pilotée directement par OCP Green Energy, via un modèle EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management) multi- lots ayant permis d’impliquer un large écosystème industriel marocain.

Les projets bénéficient également d’une reconnaissance internationale. En avril 2023, la Société Financière Internationale (SFI, Groupe Banque mondiale) a accordé un financement de 100 millions d’euros pour soutenir leur développement, témoignant de la qualité de leur gouvernance et de leur ingénierie. Le cercle des partenaires s’est depuis élargi avec la KfW (banque publique allemande), afin de renforcer le nexus Eau–Énergie, pilier de la stratégie de l’OCP. Ces financements intègrent également des contributions du Clean Technology Fund (CTF), un programme porté par la Banque Africaine de Développement (BAD), dédiées au développement de systèmes innovants de stockage d’énergie.

« Intégrer une centrale solaire au coeur d’un site minier en pleine activité, sans perturber ses opérations et dans le strict respect des normes du code de réseau, représentait un défi majeur. Grâce au soutien du Groupe OCP, à l’engagement de nos équipes et à la collaboration étroite avec la SFI, ainsi qu’avec d’autres partenaires financiers et industriels, nous avons mené ce projet conformément aux meilleures pratiques internationales en matière de sécurité, de performance et de durabilité, démontrant ainsi notre capacité à allier excellence opérationnelle et transition énergétique », déclare Omar Kadir, Directeur Général d’OCP Green Energy.

Des solutions de stockage innovantes pour une énergie fiable

Energy franchit une nouvelle étape avec le lancement du projet BESS Phase I à Benguerir — la première commande confirmée de batteries LFP au Maroc. Ce système, d’une capacité de 25 MW / 125 MWh (5 heures d’autonomie), sera opérationnel en 2026. Il permettra de stocker l’énergie solaire produite le jour pour la restituer aux heures de pointe, garantissant une alimentation renouvelable continue, une meilleure gestion de la demande et une flexibilité accrue.

« Le déploiement à grande échelle de la technologie de stockage constitue un véritable point d’inflexion, permettant d’accélérer le déploiement des capacités EnR. En e et, grâce à ce levier de flexibilité, nous réduisons significativement l’intermittence des sources d’énergies renouvelables, assurons une meilleure adéquation avec le profil de demande, renforçons la stabilité du réseau et garantissons ainsi une meilleure intégration au système électrique national », explique Omar Kadir.

Une feuille de route ambitieuse vers 2027 et au-delà

En bouclant cette première phase, OCP Green Energy confirme la solidité de sa feuille de route. L’entreprise poursuit le développement de nouvelles capacités pour atteindre 1,2 GW d’ici 2027, puis plus de 2 GW au-delà, dont au moins 2 GWh de stockage.

Ce programme illustre concrètement la stratégie de transition énergétique du Groupe OCP, qui vise à couvrir 100 % de ses besoins électriques industriels à partir de sources renouvelables dès 2027. En anticipant ses besoins et en investissant dans ses propres capacités, le Groupe OCP sécurise son approvisionnement tout en consolidant sa compétitivité sur les marchés internationaux.