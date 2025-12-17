Afrique Centrale: Zone Cémac - la BEAC annonce un ralentissement de croissance à 2,4 % en 2025

La zone Cémac (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale) devrait connaître courant 2025 un ralentissement de croissance à 2,4%, par rapport à 2024. Le comité de politique monétaire (CPM) de la Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC) a publié ces prévisions macroéconomiques lors de sa dernière session ordinaire annuelle tenue le 15 décembre à Yaoundé, au Cameroun, sous l'égide de son gouverneur, Yvon Sana Bangui.

Comme d'habitude, la réunion technique a été consacrée à l'analyse des perspectives économiques internationales et sous régionales. Au niveau de l'espace communautaire, les prévisions macroéconomiques actualisées par les services de la BEAC au titre de l'année 2025 relèvent des avancées mais aussi quelques fragilités.

Elles projettent notamment un ralentissement de la croissance à 2,4 %, contre 2,7 % en 2024, une baisse du taux d'inflation sous la norme communautaire à 2,2 %, contre 4,1 % enregistrée en 2024, une légère amélioration du solde budgétaire, base engagements, hors dons, à -1,4 % du PIB, contre -1,6 % du Produit intérieur brut (PIB) en 2024.

Le CPM a aussi relevé la dégradation du solde du compte courant, dons officiels compris, à -2,9 % du PIB, contre 0,3 % du PIB enregistré en 2024. La masse monétaire augmenterait de 5,1 % à 21 977,7 milliards de FCFA à fin décembre 2025.

S'agissant des réserves de change, le CPM note que celles-ci baisseraient en un an de 2,6 % à 6 377,3 milliards au 31 décembre 2025, soit 4,2 mois d'importations de biens et services.

Tenant compte des évolutions décrites ci-dessus, notamment la baisse du taux de couverture extérieure de la monnaie, le CPM a décidé de relever : le taux d'intérêt des appels d'offres de 4,50 % à 4,75 % ; et celui de la facilité de prêt marginal de 6,00 % à 6,25 %.

Par ailleurs, il a décidé de maintenir le taux de la facilité de dépôt à 0,00 % et les coefficients des réserves obligatoires à 7,00 % sur les exigibilités à vue et 4,50 % sur les exigibilités à terme.

Au plan international, par contre, le CPM a fait savoir que selon les perspectives de l'économie mondiale publiées en octobre 2025, le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une croissance mondiale de 3,2 % en 2025 et de 3,1 % en 2026, contre 3,3 % en 2024.

A propos des prix, le FMI projette une baisse du taux d'inflation mondial à 4,2 % en 2025 et 3,7 % en 2026, après 5,8 % en 2024. Lors d'une conférence de presse animée en ligne à la fin de la cérémonie, le gouverneur de la BEAC a promis que la BEAC a prévu des mesures coercitives pour stabiliser le cadre macroéconomique et règlementaire de la zone communautaire. «S'agissant des questions économiques, il est de la responsabilité des Etats membres des mesures qui permettent de maintenir le taux de croissance et une politique économique qui assure les productions locales afin de la transformer en économie de production », a conclu Yvon Sana-Bangui.