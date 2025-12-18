communiqué de presse

LES POINTS MARQUANTS

La croissance économique dans la région CEMAC devrait ralentir à 2,8 % en 2025, avec des pressions budgétaires persistantes et une pauvreté en hausse touchant plus d'un tiers de la population.

La richesse de la région a augmenté entre 1995 et 2020, mais la richesse par habitant a diminué en raison de la croissance démographique rapide et d'une diversification limitée, soulignant la nécessité de réformes visant à améliorer la gouvernance, le capital humain et les infrastructures.

La gestion durable des ressources naturelles, en particulier des forêts du bassin du Congo, est essentielle à la prospérité à long terme, mais les pays de la région restent largement non compensés pour les services climatiques mondiaux fournis par leurs forêts.

La Banque mondiale a publié la 9e édition du Baromètre économique de la CEMAC, un rapport semestriel qui analyse les évolutions économiques récentes, les perspectives et les principaux défis de la Communauté économique de l'Afrique centrale (CEMAC), qui comprend le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République du Congo et le Tchad. Le thème spécial de cette édition explore les voies d'une croissance durable en évaluant la richesse nationale et le rôle des forêts du bassin du Congo.

1. Une croissance modeste sur fond de pressions budgétaires et sociales

L'activité économique dans la région CEMAC a progressé de 3 % en 2024, contre 2 % en 2023, mais elle devrait ralentir à 2,8 % en 2025, soit bien en deçà des 6,2 % prévus pour la région de l'UEMOA. Le Cameroun, la République centrafricaine et le Congo devraient connaître une croissance plus forte en 2025, tandis que le Tchad et le Gabon devraient enregistrer des gains plus modestes et la Guinée équatoriale pourrait être confrontée à une contraction. La croissance du revenu par habitant dans la CEMAC devrait atteindre seulement 0,2 % en 2025.

L'inflation est tombée à 3,9 % en mars 2025, mais reste supérieure au critère de convergence régionale de 3 %. La pauvreté a augmenté : 37 % des 65 millions d'habitants de la région vivant dans l'extrême pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 3 dollars par jour (en PPA de 2021). La plupart des nouveaux emplois sont informels et se trouvent dans des secteurs à faible productivité, ce qui souligne la nécessité de réformes visant à créer de meilleures opportunités d'emploi.

La situation budgétaire s'est affaiblie en 2024, la baisse des recettes tirées des matières premières et l'augmentation des dépenses ayant entraîné un déficit budgétaire régional de 1,3 % du PIB. Les dépenses publiques augmentent plus vite que les recettes et la dette reste élevée, dépassant le seuil de 70 % au Congo et au Gabon. L'étroitesse de la marge de manoeuvre budgétaire limite la capacité de la région à gérer les chocs.

2. Le paradoxe de la richesse en zone CEMAC

Outre le PIB, qui est axé sur la production de biens et de services, l'analyse des tendances de l'accumulation de richesse permet de dresser un tableau plus large de la durabilité de la croissance. Entre 1995 et 2020, la richesse totale de la CEMAC a augmenté de 75 %, grâce aux gains en infrastructures et de capital humain. Cependant, la richesse par habitant a diminué de 20 %, la croissance démographique dépassant le rythme de l'accumulation d'actifs. Le capital produit, bien qu'il représente la plus petite composante, a augmenté le plus rapidement, tandis que le capital naturel renouvelable a chuté de 49 % à 32 % de la richesse totale, ce qui reflète la dégradation écologique et des difficultés dans la gestion des ressources.

La croissance de la richesse a été inégale au sein de la CEMAC entre 1995 et 2020, augmentant principalement grâce aux gains en capital produit et humain, tandis que les progrès dans la richesse en capital naturel sont restés limités en raison de l'épuisement des ressources. Le Congo, le Tchad et le Cameroun ont enregistré les plus grands gains de richesse, soutenus par des investissements durant les années de boom pétrolier. En moyenne, CEMAC a enregistré une croissance de richesse plus faible comparée à l'UEMOA, à l'ASS et à d'autres groupes de revenus.

Les indicateurs de durabilité font apparaître des progrès mitigés. L'évolution du revenu national net ajusté révèle que dans certains pays, comme le Cameroun et le Gabon, la croissance des revenus a été soutenue par des investissements productifs et des gains en capital humain malgré une déforestation croissante, tandis que dans d'autres, notamment en Guinée équatoriale, la croissance des revenus passée s'est faite au prix de l'épuisement de l'environnement.

3. Le rôle et la valeur des forêts du bassin du Congo

Les pays de la CEMAC sont en grande parties couvert par les forêts du bassin du Congo, le plus grand puits net de carbone au monde. Ces forêts fournissent des services essentiels -- séquestration du carbone, biodiversité, régulation hydrologique, bois, viande de brousse et plantes sauvages -- mais leur valeur économique demeure largement non rémunérée. La valeur des services de rétention du carbone (calculée selon la méthodologie du coût social du carbone) est estimée à 209 milliards de dollars, soit presque deux fois et demie le PIB régional de 2020. La République du Congo (86 milliards de dollars), le Gabon (57 milliards) et le Cameroun (52 milliards) en détiennent les parts les plus importantes, bien que la valeur réelle marchande de ces services soit probablement bien inférieure. Malgré une déforestation modérée, la dégradation et la fragmentation progressent, et les pays se heurtent à des obstacles techniques, juridiques et commerciaux pour monétiser les services de rétention du carbone par les forêts.

4. Recommandations pour une gestion durable des richesses dans la CEMAC

Pour inverser la tendance à la baisse de la richesse par habitant et renforcer la résilience, le rapport recommande :

Renforcer la gouvernance et la gestion des finances publiques pour améliorer la transparence et l'efficacité des dépenses publiques, notamment en améliorant la passation des marchés, la gestion des investissements et la surveillance des entreprises publiques.

pour améliorer la transparence et l'efficacité des dépenses publiques, notamment en améliorant la passation des marchés, la gestion des investissements et la surveillance des entreprises publiques. Investir dans le capital humain et les infrastructures productives, en augmentant et en ciblant mieux les dépenses consacrées à l'éducation, à la formation professionnelle, à la santé, à la protection sociale et aux infrastructures (énergie, transport, numérique).

en augmentant et en ciblant mieux les dépenses consacrées à l'éducation, à la formation professionnelle, à la santé, à la protection sociale et aux infrastructures (énergie, transport, numérique). Promouvoir la gestion durable des ressources naturelles , améliorer la transparence et les contrôles dans les secteurs extractifs et stimuler la création de valeur ajoutée locale et d'emplois dans les secteurs de la foresterie, de l'agriculture et de la pêche.

, améliorer la transparence et les contrôles dans les secteurs extractifs et stimuler la création de valeur ajoutée locale et d'emplois dans les secteurs de la foresterie, de l'agriculture et de la pêche. Mobiliser des financements climatiques et plaider en faveur d'une compensation équitable pour les services climatiques mondiaux fournis par les forêts du bassin du Congo.

pour les services climatiques mondiaux fournis par les forêts du bassin du Congo. Promouvoir la diversification et la croissance durable du capital naturel renouvelable , notamment en soutenant l'écotourisme, l'agroforesterie, l'amélioration de la productivité agricole et les centres de recherche et d'innovation sur les plantes médicinales et d'autres richesses forestières.

, notamment en soutenant l'écotourisme, l'agroforesterie, l'amélioration de la productivité agricole et les centres de recherche et d'innovation sur les plantes médicinales et d'autres richesses forestières. Accélérer la coopération régionale pour harmoniser les politiques, renforcer l'application des lois, coordonner les investissements publics, attirer des financements internationaux et tirer parti des économies d'échelle.

Un cadre de gouvernance solide et des réformes audacieuses dans le cadre du PREF-CEMAC II et du futur Programme Économique Régional sont également essentiels pour créer davantage d'emplois et améliorer le niveau de vie dans l'ensemble de la région.