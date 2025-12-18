Sénégal: La diaspora est une extension dynamique de la Nation sénégalaise à travers le monde (Bassirou Diomaye Faye)

Le Président de la République a présidé la première édition de la Journée nationale de la diaspora, placée sous le thème : « La diaspora sénégalaise, levier de transformation du pays », une initiative forte qui consacre la reconnaissance officielle de la place centrale des Sénégalais de l’extérieur dans la construction nationale.

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué, mercredi, le dynamisme de la diaspora, soulignant qu'elle est "une extension dynamique de la Nation sénégalaise à travers le monde".

"La diaspora sénégalaise [...] n'est pas une réalité marginale. Elle constitue une partie intégrante de la communauté nationale, une force vive, un pilier économique, un acteur culturel, scientifique et technique, une vitrine de notre sport", a-t-il déclaré.

Le chef de l'Etat s'exprimait à l'occasion de la première édition de la journée nationale dédiée à la diaspora sénégalaise.

"Elle [la diaspora] est, en un mot, une extension dynamique de la Nation sénégalaise à travers le monde", a-t-il insisté, exprimant son respect et son admiration à l'endroit de cette diaspora.

Selon lui, les Sénégalais de l'extérieur incarnent "un pilier important du développement de notre Nation" à travers leurs actions et réalisations, leur engagement et leur sacrifice pour le Sénégal.

Le chef de l'Ett a aussi souligné que, par ses transferts financiers, ses investissements et son expertise, cette diaspora est "au coeur du dynamisme" des secteurs clés de notre économie.

Se félicitant de la cérémonie, le président de la République a soutenu que cette première édition est "une journée symbolique, consacrée à celles et ceux qui, tout en vivant hors de nos frontières, restent profondément ancrés dans la vie, l'histoire et le devenir de notre Nation".