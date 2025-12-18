Sénégal: La diaspora doit devenir 'un véritable partenaire stratégique', selon le Président Faye

Dakar — La diaspora doit bénéficier d'une "meilleure écoute" du gouvernement et devenir un "véritable partenaire stratégique dans la construction de notre avenir commun", a plaidé, mercredi, le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye.

"Nous devons aller plus loin avec notre diaspora, qui ne doit plus être perçue seulement comme une source de ressources financières", a-t-il souligné lors de la première édition de la Journée nationale de la diaspora.

Pour arriver à ce résultat, il faudrait, selon le président de la République, une "meilleure écoute" de la part du gouvernement.

"Cela implique aussi une représentation plus active de la diaspora dans les instances nationales et un accompagnement adapté à leurs réalités spécifiques", a-t-il soutenu.

La première édition de la Journée nationale de la diaspora s'est tenue au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio, sur le thème "La diaspora sénégalaise, levier de la transformation du pays".

Pour le chef de l'Etat, "c'est tout le sens" de l'orientation du Programme spécial d'accompagnement et de promotion des Sénégalais de l'extérieur qui vient d'être lancé.

"A travers ce document, le Premier ministre, le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur ainsi que le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur ont défini les priorités, défis, actes stratégiques, objectifs et résultats centrés principalement autour de l'amélioration de la gouvernance des Sénégalais de l'extérieur", a renseigné Bassirou Diomaye Faye.

Il a expliqué que l'objectif général du programme est de promouvoir une gouvernance "intégrée et durable" des Sénégalais de l'extérieur, avec le référentiel des politiques publiques "Sénégal 2050".

M. Faye a précisé qu'une réponse "améliorée" sera apportée aux défis, de même qu'une valorisation "accrue" du potentiel des Sénégalais vivant à l'étranger.

"Plus précisément, il s'agira d'améliorer les dispositifs d'accompagnement, d'assistance et de protection des Sénégalais de l'extérieur pour une meilleure prise en charge de leurs besoins économiques, sociaux et culturels et une plus grande revalorisation de leurs contributions au développement national", a dit le chef de l'État.