Sénégal: Les Sénégalais vivant à l'étranger tiennent à être reconnus comme des acteurs majeurs du développement du pays

Diamniado — Des Sénégalais vivant à l'étranger ont dit, mercredi, à Diamniadio (ouest), vouloir être reconnus comme des acteurs de premier plan des politiques visant à développer le pays, un rôle auquel ils tiennent en raison de leur expertise et de leur contribution à l'économie nationale.

Ils prenaient part à la première édition de la Journée nationale de la diaspora, célébrée sous la présidence du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, en présence de nombreuses personnalités, dont le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, le Premier ministre, Ousmane Sonko, et d'autres membres du gouvernements.

Cette célébration avait pour thème : "La diaspora sénégalaise, levier de la transformation du pays".

"Nous voulons que l'État reconnaisse les Sénégalais de l'extérieur comme des acteurs stratégiques du développement national, pas seulement pour leurs transferts monétaires mais pour leur expertise, leur créativité, leur contribution intellectuelle, leur pouvoir économique et leur capacité à connecter le Sénégal au reste du monde", a soutenu Ibrahima Bomou, un membre de la communauté sénégalaise vivant en France.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les Sénégalais vivant à l'étranger ont "des idées et des solutions" à proposer, "surtout une volonté sincère de contribuer" au développement du Sénégal, a ajouté M. Bomou, affirmant que "la diaspora veut être écoutée, impliquée et reconnue comme un véritable partenaire".

"Nos transferts monétaires vers le Sénégal représentent environ 10 % du PIB du pays. Ils dépassent largement le montant de l'aide publique au développement dont bénéficie le Sénégal, mais notre contribution va au-delà de cette statistique, parce nous fournissons des compétences, de l'expertise, des réseaux professionnels et des opportunités en termes d'investissements", a argué Babacar Guèye, l'un des dirigeants de la communauté sénégalaise établie au Maroc.

S'exprimant devant les autorités, dont le président de la République, M. Guèye a proposé la création du Haut Conseil des Sénégalais de l'extérieur. "C'est une nécessité", a-t-il soutenu.

À son avis, le Haut Conseil des Sénégalais de l'extérieur peut, avec un secrétariat permanent établi au Sénégal, exercer des compétences consultatives sur les politiques publiques concernant les Sénégalais vivant à l'étranger.

"Nous sommes prêts à investir au Sénégal", a dit aux autorités le représentant des Sénégalais vivant en Afrique du Nord, ajoutant qu'il faut au préalable "un environnement favorable" à leurs investissements, "une sécurité juridique, une simplification des procédures administratives", entre autres mesures.

Babacar Guèye, membre de la communauté sénégalaise établie au Maroc, est d'avis que les compétences acquises à l'étranger par les citoyens du pays sont des "ressources précieuses" pour les secteurs prioritaires du Sénégal, dont la santé et l'éducation.