Addis Ababa — L'Éthiopie et le Kenya sont des partenaires solides qui oeuvrent activement pour la paix et la stabilité régionales dans la Corne de l'Afrique, a déclaré à l'ENA l'ambassadeur sortant du Kenya en Éthiopie, George Orina.

Évoquant le rôle des deux pays dans la paix et la sécurité de la région, l'ambassadeur a souligné que « le Kenya et l'Éthiopie ont été les États pionniers » en matière de promotion de la paix et de la sécurité dans la région.

« Nous avons travaillé ensemble en Somalie pour aider le gouvernement fédéral somalien à faire face à la menace terroriste posée par Al-Shabaab. Nous continuons à oeuvrer dans le cadre des différentes missions de l'Union africaine à l'AMISOM, à l'ATMIS et maintenant à l'AUSSOM. »

Le Kenya et l'Éthiopie restent fermement engagés dans la lutte contre le terrorisme, a-t-il déclaré, soulignant qu'« il est de notre devoir et de notre responsabilité de trouver les moyens d'assurer la paix et la sécurité ».

Pour l'ambassadeur, le développement durable ne peut se réaliser que sur la base fondamentale de la paix et de la sécurité.

L'ambassadeur Orina a également souligné que les fondements des relations entre le Kenya et l'Éthiopie avaient été posés par le père fondateur du Kenya, Jomo Kenyatta, et l'empereur Haile Selassie d'Éthiopie.

Ces relations ont été consolidées avec succès par les dirigeants des deux pays, qui continuent à montrer l'exemple, a déclaré l'ambassadeur Orina, ajoutant que « nos dirigeants continuent à entretenir des relations régulières au niveau bilatéral et multilatéral ».

Au cours de ces interactions, il a déclaré que les dirigeants reconnaissaient les valeurs communes et les aspirations des peuples de ce continent et des deux pays.

Selon lui, les volumes commerciaux entre les deux pays ont augmenté et les échanges dans le cadre de la ZLECA vont encore accroître le volume des échanges.

En ce qui concerne le rôle des deux pays dans la réalisation de l'intégration régionale, il a déclaré que l'intégration est un programme important pour l'Afrique, les fondements de l'intégration africaine, le Kenya et l'Éthiopie étant à l'avant-garde de ce programme.

En termes de collaboration, l'ambassadeur a souligné que les infrastructures constituent un moteur important de l'intégration, en citant le projet de corridor LAPSSET dédié à l'interconnexion entre l'Éthiopie, le Kenya et le Soudan du Sud.

L'ambassadeur Orina a en outre souligné que « l'énergie est le principal moteur de la fabrication et de l'industrialisation. Et en travaillant ensemble, dans le cadre du pool énergétique est-africain, nous (le Kenya et l'Éthiopie) avons développé les infrastructures nécessaires au transport de l'électricité depuis l'Éthiopie ».

Félicitant l'Éthiopie pour le lancement du GERD, l'ambassadeur sortant a déclaré qu'il s'agissait d'un « projet transformateur présentant un potentiel considérable pour éclairer et contribuer au développement de notre région ».

De plus, les deux pays travaillent ensemble pour s'assurer qu'ils disposent des bases nécessaires à l'intégration et aux interactions entre leurs peuples.

« Les Kenyans viennent en Éthiopie pour le tourisme et les affaires, et il en va de même pour les Éthiopiens qui se rendent au Kenya, car la libre circulation des personnes est un facteur important d'intégration. »

L'Éthiopie et le Kenya entretiennent des relations profondes et en pleine expansion dans les domaines politique, économique et social, renforcées par des engagements bilatéraux de haut niveau et des projets d'infrastructure majeurs.