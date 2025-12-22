Afrique de l'Est: L'Éthiopie et le Kenya concluent un accord pour faciliter le commerce transfrontalier

Addis-Abeba — L'Éthiopie et le Kenya ont signé un accord visant à simplifier les formalités commerciales transfrontalières afin de stimuler les échanges et d'améliorer les moyens de subsistance des communautés vivant le long de leur frontière commune.

L'accord a été signé à Addis-Abeba par le ministre éthiopien du Commerce et de l'Intégration régionale, Kassahun Gofe, et le secrétaire d'État kényan aux Investissements, au Commerce et à l'Industrie, Lee Kinyanjui.

Il fait suite aux consultations tenues à Mombasa en avril 2025, au cours desquelles les deux pays avaient réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération commerciale.

Selon les responsables, ce régime de commerce frontalier simplifié illustre le partenariat stratégique durable entre l'Éthiopie et le Kenya, fondé sur la coopération, la confiance mutuelle et des liens fraternels.

L'initiative vise notamment à alléger les procédures pour les petits commerçants transfrontaliers, à encourager la formalisation des échanges et à créer un environnement propice au développement durable du commerce frontalier.

Grâce à ce dispositif, les communautés frontalières bénéficieront d'un meilleur accès aux biens de première nécessité, facilité par une réglementation plus souple et des procédures administratives simplifiées.

L'accord devrait également contribuer à réduire les échanges informels et illicites en incitant les opérateurs à intégrer un cadre commercial réglementé.

Au-delà de son impact économique, le régime ambitionne de promouvoir un développement harmonieux des zones frontalières et de renforcer la paix et la sécurité le long de la frontière commune.

Les deux parties se sont déclarées confiantes quant à sa contribution au renforcement des relations commerciales bilatérales et à une croissance inclusive dans les régions concernées.