Afrique de l'Est: L'Éthiopie et le Kenya concluent un accord pour faciliter le commerce transfrontalier

21 Décembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'Éthiopie et le Kenya ont signé un accord visant à simplifier les formalités commerciales transfrontalières afin de stimuler les échanges et d'améliorer les moyens de subsistance des communautés vivant le long de leur frontière commune.

L'accord a été signé à Addis-Abeba par le ministre éthiopien du Commerce et de l'Intégration régionale, Kassahun Gofe, et le secrétaire d'État kényan aux Investissements, au Commerce et à l'Industrie, Lee Kinyanjui.

Il fait suite aux consultations tenues à Mombasa en avril 2025, au cours desquelles les deux pays avaient réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération commerciale.

Selon les responsables, ce régime de commerce frontalier simplifié illustre le partenariat stratégique durable entre l'Éthiopie et le Kenya, fondé sur la coopération, la confiance mutuelle et des liens fraternels.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'initiative vise notamment à alléger les procédures pour les petits commerçants transfrontaliers, à encourager la formalisation des échanges et à créer un environnement propice au développement durable du commerce frontalier.

Grâce à ce dispositif, les communautés frontalières bénéficieront d'un meilleur accès aux biens de première nécessité, facilité par une réglementation plus souple et des procédures administratives simplifiées.

L'accord devrait également contribuer à réduire les échanges informels et illicites en incitant les opérateurs à intégrer un cadre commercial réglementé.

Au-delà de son impact économique, le régime ambitionne de promouvoir un développement harmonieux des zones frontalières et de renforcer la paix et la sécurité le long de la frontière commune.

Les deux parties se sont déclarées confiantes quant à sa contribution au renforcement des relations commerciales bilatérales et à une croissance inclusive dans les régions concernées.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.