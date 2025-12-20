Afrique: CAN 2025 - Les Comores sans peur et sans reproche face au Maroc

20 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

C'est parti pour un mois de compétition. Les passionnés du ballon rond du continent africain se donnent rendez-vous devant leurs écrans à partir de dimanche et pour une durée de 29 jours. La 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) se déroulera au Maroc du 21 décembre au 18 janvier.

La cérémonie d'ouverture aura lieu dimanche à 22 heures, heure de Madagascar, et sera immédiatement suivie du match inaugural opposant le pays hôte, le Maroc, et le représentant de l'océan Indien, les Comores, au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat. Les festivités culturelles, artistiques et officielles, incluant des discours des dirigeants et des légendes du football, marqueront la cérémonie.

Le match d'ouverture entre le Maroc et les Comores est prévu vers 23 heures. Les Lions de l'Atlas marocains sont considérés comme les favoris du groupe et du tournoi. Dans son palmarès, le Maroc compte sept participations en Coupe du monde, dont une quatrième place obtenue en 2022.

Les Lions avaient disputé vingt phases finales de la CAN et avaient remporté un titre en 2020.

Cette nation avait également déjà joué cinq Championnats d'Afrique des nations (CHAN) et avait décroché les trois récents sacres (2018, 2020, 2024). Les Coelacanthes comoriens en sont, de leur côté, à leur deuxième phase finale de la CAN et avaient atteint les huitièmes de finale en 2022.

Les Lions de l'Atlas avaient depuis dominé les rencontres entre les deux nations. Le 2 décembre dernier, dans le cadre de la Coupe arabe, le Maroc avait battu les Comores 3-1.

En janvier 2022, le pays hôte de la CAN avait défait les Comores 2-0 en phase finale de la CAN 2022. Durant les qualifications à la CAN en octobre 2018, le Maroc avait dominé les Comores 1-0 à l'aller et fait match nul 2 partout au retour.

Les deux autres pays du groupe A sont le Mali et la Zambie.

