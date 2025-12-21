Afrique: CAN 2025 - Le Maroc et tout le continent africain se préparent pour la compétition

CAFonline
Maroc – Comores - Le pays hôte ouvre sa CAN à Rabat
21 Décembre 2025
Radio France Internationale

La 35e Coupe d'Afrique des nations (CAN) débute dimanche 21 décembre. Pour la deuxième fois depuis la création du tournoi, le Maroc en est l'hôte, et pour la deuxième fois de son histoire, le pays espère remporter la compétition footballistique, car le Maroc fait figure de grand favori. Il n'est toutefois pas le seul à pouvoir prétendre à la victoire. RFI en a consacré une édition spéciale avant l'ouverture du match Maroc-Comores dimanche soir.

Le coup d'envoi de la CAN 2025 a lieu à 19h TU au stade Moulay Abdellah de Rabat. Le match d'ouverture entre le Maroc et les Comores est à suivre en direct et en intégralité sur l'antenne Afrique de RFI.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

