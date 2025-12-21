Soudan: Le wali de l'état d'Algazeira rencontre le ministre d'état aux ressources humaines et la rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes

21 Décembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le wali de l'État d'Algazeira M. Taher Ibrahim Al-Kheir a annoncé que l'État a adopté un ensemble de mesures visant à protéger les enfants et les femmes et à leur fournir un soutien psychologique.

Cela a été lors de sa rencontre, ce dimanche matin au Palais des hôtes à Madani, avec la ministre d'État au ministère des Ressources humaines et de la Protection sociale, Soalima ishaq Al-Khalifa, et la rapporteuse spéciale du Conseil des droits de l'homme sur la violence contre les femmes et les filles, Reem Al-Salem.

Le wali a souligné que la milice terroriste de la famille Dagalo, a pris pour cible l'identité soudanaise et a perpétré les violations les plus atroces contre des civils.

De son côté, la ministre d'État a affirmé que les violations survenues dans l'État d'Algazeira constituent un choc pour le monde entier indiquant que la visite vise à soutenir les femmes, les filles et les enfants, à évaluer les mesures prises pour leur protection, appelant à renforcer le soutien psychologique et social.

Pour sa part, la rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes et les filles au Conseil des droits de l'homme a expliqué que la visite a pour but d'évaluer les mécanismes de protection des femmes et des filles, la situation sanitaire et juridique des plaintes liées aux violations commises contre les femmes, les filles et les enfants, ainsi que d'identifier les besoins de l'État afin de les soumettre aux organisations humanitaires.

