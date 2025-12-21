Soudan: Ministre de Justice rencontre la commission d'enquête sur les crimes de milice de l'Union des Avocats Arabes

Le Ministre de la Justice, Abdalla Darf, a rencontré aujourd'hui la commission d'enquête sur les crimes de la milice rebelle de l'Union des avocats arabes, présidée par Mohamed Al-Mourad, ancien bâtonnier libanais et secrétaire général adjoint de l'Union des avocats arabes, en présence du bâtonnier soudanais Zain Al-Abidin Mohamed Hamad.

Le ministre a accueilli la délégation à Port Soudan, composée d'Abduljawad Ahmed, secrétaire général adjoint de l'Union des avocats arabes, et Tareg Abdel Fattah, assistant du bâtonnier et secrétaire aux relations extérieures du syndicat des avocats soudanais. Il a souligné que la commission a accompli un travail considérable concernant l'enquête sur les crimes commis par la milice et a indiqué qu'elle avait déjà présenté deux rapports à ce sujet.

Darf a précisé que la commission rendrait visite aux victimes d' El Fasher à El Daba pour écouter et documenter les crimes et violations commis par la milice, afin de présenter ces atrocités dans un rapport qui aura des répercussions en termes de consolidation des droits de l'homme et de refléter les crimes à la communauté internationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour sa part, Mohamed El Morad a souligné que l'équipe d'enquête a déployé des efforts considérables dans ses précédents rapports afin d'aboutir à des résultats constituant des preuves solides pour condamner ces atrocités commises par la milice à l'encontre du peuple soudanais.

Il a souligné que la rencontre avec le ministre de la Justice avait été importante, car celui-ci leur avait fourni des informations qui servent les travaux d'enquête et les conclusions souhaitées par l'équipe d'enquête afin de parvenir à présenter un rapport approfondi, solide et basé sur des preuves et des données, et de le soumettre à toutes les instances judiciaires régionales et internationales.

Abduljawad Ahmed, avocat et secrétaire général adjoint de l'Union des avocats arabes, a déclaré qu'ils sont venus au Soudan pour documenter les violations commises par la milice conformément aux normes internationales des Nations unies.

Pour sa part, Moulana Zain Al-Abidin Mohamed Hamad, bâtonnier des avocats soudanais, a affirmé que la visite de la commission d'enquête vient dans le but de s'informer sur la situation sur le terrain pour documenter les violations de milice rebelle, précisant que la visite durerait environ d'une semaine et que le rapport sera présenté lors de la réunion du bureau permanent le 6 avril 2026. Il a également indiqué que la commission avait présenté deux rapports, l'un en octobre 2024 à Marrakech, l'autre en août 2025 à Tunis.