Afrique: CAN 2025 - Le Maroc démarre fort malgré une résistance comorienne

Le coup d’envoi officiel de la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) a été donné ce dimanche 21 décembre 2025 au stade Prince Moulay Abdellah, marquant le début d’une compétition très attendue sur le continent africain. Le match d’ouverture opposant le Maroc aux Comores a lancé ce tournoi continental, où les Lions de l’Atlas ont confirmé leur statut de favoris en s’imposant 2-0, malgré un début de rencontre tendu et controversé.

Un début de match sous haute tension

Dès l’entame de la rencontre, le Maroc affiche clairement ses ambitions. À la 10ᵉ minute, les Lions de l’Atlas obtiennent un penalty, une occasion en or pour prendre rapidement l’avantage. Sofiane Rahimi se présente face au portier comorien, mais voit sa tentative repoussée par un portier comorien impérial, maintenant les chances de son équipe dans ce match.

Ce penalty manqué donne le ton d’un début de rencontre disputé, au cours duquel les Comoriens font preuve d’une grande solidité défensive et d’une discipline tactique remarquable.

À la 18ᵉ minute, un autre coup dur frappe le Maroc avec la sortie sur blessure du capitaine Romain Saïss. Touché musculairement, il ne terminera pas cette première rencontre des Lions de l’Atlas.

Brahim Díaz libère le Royaume Chérifien

Il faudra attendre la 55ᵉ minute pour voir le verrou comorien céder. Sur une action bien construite, Brahim Díaz inscrit le premier but marocain de la rencontre, concrétisant le deuxième tir cadré de son équipe et libérant tout un peuple.

Ce but permet au Maroc de prendre l’ascendant psychologique et de mieux gérer la suite de la rencontre, face à une équipe comorienne courageuse mais progressivement mise sous pression.

Une domination confirmée en seconde période

Au retour des vestiaires, le Maroc affiche un tout autre visage. Plus frais physiquement et plus rapides dans la circulation du ballon, les Lions de l’Atlas prennent progressivement le contrôle total du match.

Cette montée en intensité met en difficulté une équipe comorienne qui peine à suivre le tempo. La domination marocaine est finalement récompensée à la 74ᵉ minute. Profitant d’un manque de vigilance de la défense adverse, Ayoub El Kaabi surgit dans la surface et inscrit, avec sang-froid, le but du break.

Cette réalisation vient sanctionner la supériorité physique et tactique des Lions de l’Atlas face à une équipe comorienne visiblement émoussée en seconde période. Le système défensif mis en place depuis le début du match a fini par céder.

À 2-0, le Maroc met fin aux espoirs adverses et gère sereinement la fin de la rencontre, confirmant ainsi une entrée en matière réussie dans cette 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations.

Le pays organisateur a pris une sérieuse option pour la suite de la compétition. Il a envoyé un message clair à ses prochains adversaires en déclinant ses ambitions pour le sacre final.