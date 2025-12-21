Afrique: CAN 2025 - Le Maroc lance la compétition face aux Comores à Rabat

La Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Maroc 2025 s’ouvre ce dimanche 21 décembre au Complexe Moulay Abdellah de Rabat, théâtre de la cérémonie et du match d’ouverture opposant le pays hôte, le Maroc, aux Comores. Ce rendez-vous inaugural marque le début d’un mois de compétition continentale très attendu.

Devant leur public, les Lions de l’Atlas entament un tournoi qu’ils ambitionnent de remporter à domicile. Depuis plusieurs semaines, la sélection marocaine prépare cette CAN avec rigueur. Le sélectionneur Walid Regragui et son staff ont axé leur travail sur les aspects tactiques, physiques et mentaux, tout en composant avec les incertitudes liées à l’état de forme de certains cadres, dont Achraf Hakimi, Hamza Igamane et Sofyan Amrabat.

L’objectif du Maroc est clairement affiché : faire de cette édition organisée sur son sol un moment marquant de son histoire footballistique. Conscient des attentes, Walid Regragui a appelé son groupe à la maîtrise émotionnelle et à la constance.

« Nous travaillons sur ce projet depuis deux ans. Jouer chez nous est une motivation supplémentaire. Notre ambition est de remporter la CAN, tout en restant humbles et concentrés », a-t-il déclaré, précisant que la participation d’Achraf Hakimi dès le coup d’envoi restait incertaine.

our rappel, le capitaine marocain, sociétaire du Paris Saint-Germain, revient de blessure lors d’un match de Ligue des champions européens. La détermination des staff médicaux parisiens et marocains lui a permis de regagner le terrain après un temps record de rééducation.

Pour le challenge d’aujourd’hui, le Royaume Chérifien fera aux îles Comores qui abordent cette rencontre sans la pression du favori, mais avec une détermination affirmée. La sélection dirigée par Stefano Cusin a disposé d’un temps de préparation limité, mis à profit pour renforcer la cohésion du groupe. Outsiders sur le papier, les Cœlacanthes entendent défendre pleinement leurs chances et confirmer leur progression sur la scène africaine.

« Disputer le match d’ouverture est une grande fierté pour notre pays », a souligné Stefano Cusin, qui s’attend à une opposition relevée face à une équipe marocaine expérimentée. Le capitaine Youssouf M’Changama a également insisté sur l’importance de ce rendez-vous pour continuer à faire progresser le football comorien.

Le coup d’envoi de la rencontre est prévu à 20h (heure locale). Ce match inaugure la poule A, dans laquelle le Maroc affrontera également le Mali et la Zambie lors de la phase de groupes. Une victoire d’entrée permettrait aux Lions de l’Atlas d’asseoir leur statut, tandis que les Comores chercheront à créer la surprise ou, à défaut, à poser des bases solides pour la suite du tournoi et envoyer un signal fort à ses prochains adversaires.

Pour rappel, le Maroc et les Comores ne se sont rencontrés qu’une seule fois en compétition officielle, lors des qualifications pour la CAN 2023, avec une victoire marocaine 2-0. Si le pays organisateur reste favori, notamment à Rabat, ce match d’ouverture s’annonce comme un premier test révélateur pour les deux sélections.