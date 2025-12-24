Ethiopie: Le Premier ministre Abiy accueille le président kenyan Ruto

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a accueilli ce matin le président kenyan William Ruto pour une visite de travail d'une journée.

L'Éthiopie et le Kenya ont récemment renforcé leurs relations bilatérales dans divers secteurs, les deux pays d'Afrique de l'Est partageant des valeurs et des intérêts stratégiques communs.

Au cours des dernières années, les dirigeants de ces pays voisins ont multiplié les visites, approfondissant ainsi leur coopération.

De plus, de nombreuses visites et discussions bilatérales entre des hauts responsables gouvernementaux éthiopiens et kényans ont souligné le renforcement de leurs liens stratégiques.

Dans une récente interview accordée à l'ENA, l'ambassadeur sortant du Kenya en Éthiopie, George Orina, a souligné que l'Éthiopie et le Kenya sont des partenaires solides qui oeuvrent activement à la promotion de la paix et de la stabilité régionales dans la Corne de l'Afrique.

Il a souligné le rôle des deux pays dans la sécurité régionale, notant que « le Kenya et l'Éthiopie ont été des États pionniers dans la promotion de la paix et de la stabilité dans la région ».

Une visite d'une journée du président William Ruto devrait consolider la coopération bilatérale dans divers domaines stratégiques.