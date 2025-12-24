Afrique: CAN 2025 - Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique, un groupe de la mort et plus encore

La Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon et le Mozambique se côtoient dans le groupe F, le « groupe de la mort ». Pour ceux qui tireront leur épingle du jeu, c'est un véritable « parcours de la mort » qui les attend pour les matchs à élimination directe.

« Je pense que c'est le parcours qu'on a eu jusqu'ici, qui fait qu'on est en confiance », a lancé Émerse Faé, à la veille de l'entrée en lice de sa Côte d'Ivoire à la CAN 2025 contre le Mozambique ce mercredi. Effectivement, le sélectionneur des Éléphants est à la tête d'une équipe tenante du titre et qui s'est qualifiée sans perdre le moindre match. Mais entre le parcours traversé par la Côte d'Ivoire ces derniers mois et celui qui l'attend au Maroc, il y a un monde.

Accompagnés d'un Gabon en très grande forme, qui les a bien embêtés jusqu'à la dernière journée des qualifications pour le Mondial, d'un Cameroun capable de tout, car dos au mur et du Mozambique, les Éléphants sont tombés dans le « groupe de la mort ». Avec un choc Cameroun-Gabon dès la première journée, avant le très attendu Côte d'Ivoire-Cameroun du 28 décembre, il n'y aura pas de place pour la faiblesse dans cette poule. Même une fois la qualification acquise.

Avec ce format à 24 équipes, certains huitièmes de finale offrent des affiches abordables voire parfois déséquilibrées pour les heureux qualifiés. En 2023, l'Angola avait par exemple hérité de la Namibie (3-0), ou encore le Maroc du Malawi en 2019 (2-1). Mais il n'en sera rien pour les qualifiés de ce groupe F qui n'auront aucun répit dans cette CAN 2025. Le tableau destine le leader à affronter le deuxième du groupe F, dont les favoris sont le Burkina Faso et l'Algérie. On a connu des sélections plus faciles à manoeuvrer.

Des feux d'artifice dès les huitièmes de finale

Pour ce qui est du deuxième du groupe, il affrontera le deuxième du groupe B, dont l'Égypte, septuple vainqueur de la CAN et l'Afrique du Sud troisième de l'édition 2023, se partagent pour l'instant la tête. Et pour les quarts, il y a de grandes chances de croiser la route du Maroc. Quant au troisième, s'il se qualifie en tant que meilleur troisième, il devra se frotter au premier du groupe C où le Nigeria et la Tunisie font la course en tête, ou celui du groupe B.

Des affiches explosives comme - au hasard - Côte d'Ivoire-Algérie, Cameroun-Afrique du Sud, ou encore Gabon-Nigeria, Cameroun-Égypte... pourraient apparaître dès les huitièmes de finale. Les possibilités sont multiples et toutes aussi grisantes les unes que les autres. Avec ces matchs prévus début janvier, on espère que les amateurs de football auront encore un peu de place pour une petite douceur après les fêtes.