Ile Maurice: Des cadeaux toujours au coeur des fêtes... mais plus chers

Le cadeau demeure un élément central des célébrations de fin d'année à Maurice. Dans un contexte marqué par la cherté de la vie, offrir un présent représente aujourd'hui un effort financier plus important car aujourd'hui tout coûte plus cher. Selon le sondage «Dépenses de fin d'année 2025 des Mauriciens», réalisé par Retail Scan Services auprès de 607 personnes âgées de plus de 18 ans entre le 15 novembre et le 7 décembre, si certains renoncent à offrir des cadeaux, ceux qui maintiennent la tradition consentent un budget plus élevé par présent.

Les données de l'enquête démontrent que 72 % des personnes interrogées prévoient d'acheter des cadeaux de Noël cette année, contre 82,5 % en 2024. Parallèlement, la part de ceux qui optent pour des cadeaux sous forme d'argent progresse, passant de 7,1 % en 2024 à 10,1 % en 2025, reflétant l'utilité et la flexibilité, tant pour les donneurs que pour les bénéficiaires.

Toutefois, les données relèvent que les consommateurs dépenseront davantage par cadeau. En 2022, la tranche la plus fréquente était celle des cadeaux entre Rs 1 000 et Rs 3 000, tandis que les cadeaux les plus coûteux, au-delà de Rs 5 000, restaient minoritaires. En 2023, les cadeaux intermédiaires restent majoritaires, mais les cadeaux supérieurs à Rs 5 000 diminuent légèrement. En 2024, la tendance s'inverse : les cadeaux de plus de Rs 5 000 deviennent plus nombreux que les tranches intermédiaires, tandis que les cadeaux de moins de Rs 1 000 deviennent très rares. Cette année, cette évolution se confirme avec une proportion toujours croissante de cadeaux dépassant Rs 5 000 et peu de cadeaux en dessous de Rs 1 000.

Concernant les lieux d'achat pour Noël, les habitudes restent globalement stables, avec toutefois un glissement vers la praticité. Les magasins de ville demeurent le premier choix des consommateurs, puisque 39,5 % des personnes interrogées y achètent leurs cadeaux de Noël.

Les centres commerciaux suivent de très près avec 37,7 %, portés par le développement de ces infrastructures ces dernières années, qui offrent à la fois des facilités de stationnement et une concentration de l'offre. Les supermarchés et hypermarchés attirent 12,1 % des acheteurs, tandis que les achats en ligne concernent 6,5 % des répondants. Les marchands ambulants et les foires restent marginaux, avec 4,2 % des consommateurs.

En ce qu'il s'agit d'ouvrir des cadeaux pour le nouvel an, 58,7 % des répondants prévoient d'offrir un cadeau, 30,7 % n'en feront pas, tandis que 10,6 % privilégient un don sous forme d'argent. À titre de comparaison, pour le Nouvel An de 2025, 59,4 % des personnes avaient l'intention d'offrir un présent, 23 % ne prévoyaient pas de cadeau et 17,6 % optaient pour de l'argent. Ces chiffres montrent que si le Nouvel An reste une occasion de cadeau, son importance semble moindre que celle de Noël.

Au-delà des dépenses de fin d'année, le sondage de Retail Scan Services s'intéresse également à l'état d'esprit des Mauriciens face à la nouvelle année à venir. Si l'optimisme demeure, il se fait plus mesuré qu'en 2025. Pour 2026, 68,8 % des répondants se disent assez ou très optimistes, contre plus de 88 % l'année précédente. À l'inverse, 31,2 % se déclarent assez ou très pessimistes pour 2026, alors qu'ils n'étaient que 11,9 % l'année précédente.