Ile Maurice: Innovations avec pompes à bière pression et animation interactive

Une nouvelle approche du service de bière pression et de l'animation événementielle fait son entrée à Maurice. À Mahébourg, Kevin Mamoodee, 37 ans, originaire de la région, mais installé en France depuis 2015, lance une gamme d'équipements de tirage de bière nouvelle génération importés de France. Trois modèles sont concernés : l'Alaska, le Nomade et le Trappeur, disponibles dans son showroom JAE, sur la route Royale à Mahébourg.

Ce lancement marque l'aboutissement d'un projet mûri depuis août, période durant laquelle l'entrepreneur a commencé à structurer l'introduction de la machine Alaska sur le marché mauricien. À ce jour, plusieurs pompes à bière sont disponibles, avec la volonté d'en importer davantage dans les mois à venir pour répondre à une demande qu'il estime appelée à croître.

Kevin Mamoodee évolue comme responsable gestionnaire de stock à DAV Équipements, une société française basée à Paris et spécialisée dans les machines de tirage de bière. C'est au contact direct d'événements - concerts, festivals, mariages et manifestations privées ou corporatives - qu'il a identifié un manque à Maurice. Souvent, les organisateurs recherchent des solutions de location, alors que la majorité des compagnies se limitent à la vente d'équipements.

Après réflexion, discussions et échanges avec son employeur, Hervé Denis, le PDG de DAV Équipements, il a décidé de concrétiser ce projet à Maurice en misant sur un modèle axé sur la location de machines, offrant ainsi une solution flexible et adaptée aux besoins du secteur événementiel et des brasseries. Les équipements proposés ont été conçus pour s'adapter à différents contextes. En plus des pompes à bière classiques, Kevin Mamoodee dispose d'un meuble à bière équipé d'un écran intégré, qu'il compte dévoiler au prochain salon de mariage à la SVICC.

Ce dispositif permet d'installer jusqu'à deux pompes avec quatre robinets, capables de servir quatre bières différentes simultanément. L'écran intégré ajoute une dimension interactive et innovante au service. Lors d'un concert, le meuble peut diffuser de la publicité, des visuels ou vidéos promotionnelles.

Pour un mariage, il peut servir à projeter des images et vidéos retraçant l'histoire du couple, de la rencontre aux fiançailles, en passant par les souvenirs de voyages ou de moments partagés. Les invités découvrent ainsi non seulement un service de boissons, mais aussi un récit visuel qui apporte une touche émotionnelle à l'événement.

Au-delà du simple tirage de bière, le concept se positionne clairement sur l'animation événementielle. Le meuble à bière devient un élément central de l'événement, à la fois fonctionnel et immersif, permettant de combiner service, visibilité et expérience client. Pour accompagner ce développement, Kevin Mamoodee s'est entouré d'une équipe formée et dynamique. Il a déjà un responsable technique, Deden Armoogum, et un responsable commercial, Naden Moodely. Ensemble, ils travaillent à garantir un service professionnel et une mise en place adaptée à chaque événement.

Confiant dans le potentiel du marché, l'entrepreneur prévoit d'importer davantage de pompes dans les mois à venir et envisage l'ouverture d'un second showroom dans le Nord, qui sera géré par Jonathan Momine. L'objectif est d'assurer une présence islandwide et d'introduire progressivement d'autres machines et solutions liées au tirage et à l'animation.

À travers ce projet, Kevin Mamoodee combine l'expertise acquise en France et son attachement à Mahébourg, en proposant à Maurice un concept inédit, qui dépasse la simple bière pression pour une nouvelle vision de l'événementiel, où l'innovation et l'expérience occupent une place centrale.