Afrique: CAN 2025 - Le Cameroun s'offre le Gabon d'Aubameyang comme cadeau de Noël

En plein réveillon de Noël, le Cameroun a parfaitement lancé sa Coupe d'Afrique des Nations 2025 en dominant le Gabon (1-0), le mercredi 24 décembre 2025 à Agadir. Solides, appliqués et réalistes, les Lions Indomptables ont maîtrisé ce premier choc du groupe F, pourtant relevé, qui compte également la Côte d'Ivoire et le Mozambique.

Dès l'entame, les Camerounais imposent leur rythme. Leur domination est rapidement récompensée à la 6e minute par Etta Eyong, opportuniste, qui ouvre le score et libère les siens. Une entame idéale qui place immédiatement le Gabon sous pression.

Portés par un Bryan Mbeumo très inspiré, les Lions Indomptables contrôlent le jeu, multiplient les incursions offensives et frôlent même le break à plusieurs reprises, notamment sur une tête de Frank Magri repoussée par la barre transversale. Derrière, la défense camerounaise se montre impériale, bien protégée par un Devis Epassy rassurant dans les airs et décisif dans les moments chauds.

Côté gabonais, la surprise vient de l'entrée prématurée de Pierre-Emerick Aubameyang, pourtant annoncé forfait avant la rencontre. Malgré sa présence et celle de Mario Lemina, les Panthères peinent à se montrer réellement dangereuses. Trop imprécis, manquant de liant offensif, les Gabonais butent sur un bloc camerounais discipliné, qui gère parfaitement son avantage.

Dans le dernier quart d'heure, le Gabon pousse timidement, mais se heurte à un véritable mur défensif. Le Cameroun recule, temporise et fait preuve d'une grande maturité tactique pour préserver son court mais précieux succès.

Au coup de sifflet final, les Lions Indomptables peuvent savourer : une victoire sans trembler et une entrée en matière réussie dans une poule très disputée. De quoi offrir un véritable cadeau de Noël à tout un peuple et envoyer un message clair à ses futurs adversaires.