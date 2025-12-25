Afrique: CAN 2025 - Le Cameroun et la Côte d'Ivoire dominent le groupe F

Tanger (Maroc) — Le Cameroun et la Côte d'Ivoire ont remporté leurs matchs de la première journée du groupe F de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, mercredi, respectivement face au Gabon et au Mozambique.

Les Lions indomptables du Cameroun se sont imposés face aux Gabonais au stade Adrar d'Agadir. Karl Etta Eyong a inscrit très tôt l'unique but de la rencontre, dès la 6e minute.

Dans l'autre match du groupe F, disputé plus tôt dans la journée au Grand stade de Marrakech, le champion d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire, a tenu son rang de favori en s'imposant sur le score de 1-0 contre le Mozambique. Amad Diallo a marqué le but victorieux à la 49e minute.

Le Cameroun et la Côte d'Ivoire s'affronteront samedi lors du choc du groupe, comptant pour la deuxième journée.

Programme de samedi :

· 12h30 GMT : Gabon - Mozambique (stade Adrar d'Agadir)

· 20h GMT : Côte d'Ivoire - Cameroun (Grand stade de Marrakech)