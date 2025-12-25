Cote d'Ivoire: Cocody - Jean-François Kouassi invite les populations à faire le choix de la raison

Après l'ouverture officielle, le 19 décembre 2025, sur l'ensemble du territoire national, de la campagne pour les élections législatives du samedi 27 décembre prochain, le candidat indépendant et tête de liste intitulée « Les élus au service du peuple », Kouassi Konan Jean François Ehoussou, sans emploi, a pris son bâton de pèlerin pour s'approcher davantage des populations de Cocody en vue de véhiculer son message.

Ainsi, les 20 et 21 décembre 2025, en compagnie de son colistier, Krah Didier Constant Kouamé, également sans emploi, ainsi que certains de ses proches collaborateurs, il a parcouru respectivement les quartiers d'Anono, de Riviera II, Cocovico, Huitième tranche Angré, pour rencontrer les populations.

« Nous sommes venus leur présenter notre projet que nous comptons mettre en oeuvre, une fois élus, à l'Assemblée nationale au soir du samedi 27 décembre 2025 », a déclaré le candidat indépendant.

Revenant sur le rôle fondamental du député qui est celui de voter les lois et contrôler les politiques publiques du gouvernement, il a exhorté les populations de Cocody à faire le bon choix, le jour du scrutin législatif. « Ne vous fiez pas aux vendeurs d'illusions qui viendront vous faire des promesses à n'en point finir. Le député ne dispose pas de budget lui permettant de construire des infrastructures », a précisé Kouassi Konan Jean François Ehoussou.

Il a demandé aux populations de Cocody de lui faire confiance. « Une fois élu député à l'Assemblée nationale, je me ferai fort de traduire vos aspirations en lois. Et cela sous-entend qu'il y aura une étroite collaboration entre vous et moi », a promis le candidat, précisant, en outre, que toutes les lois qui seront votées à l'hémicycle seront l'émanation du peuple.

Par ailleurs, le candidat indépendant a exhorté les populations de Cocody à sortir massivement, le jour du scrutin, pour voter.