Cote d'Ivoire: Polémique à la veille du scrutin législatif du 27 décembre

26 Décembre 2025
Radio France Internationale
Par Abdoul Aziz Diallo

En Côte d'Ivoire, les candidats aux élections législatives ont moins de 24 heures pour convaincre les électeurs. À la veille du scrutin du 27 décembre, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA), principal parti d'opposition, dénonce des manoeuvres frauduleuses dans une circonscription électorale du centre du pays. Collecte illégale de données personnelles, promesses d'argent et de motos, le parti de Tidjane Thiam évoque une tentative organisée de fausser le scrutin.

Selon un communiqué signé du secrétaire exécutif en chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA), des individus se réclamant du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP au pouvoir) se livreraient à une collecte frauduleuse de données personnelles d'électeurs. Noms, contacts téléphoniques, numéros de cartes d'électeur, lieux de résidence et bureaux de vote seraient ainsi recensés.

Le parti d'opposition affirme que ces opérations s'accompagnent de promesses de gratification : distribution de motos et de sommes d'argent pouvant atteindre 300 000 francs CFA. Pour le PDCI-RDA, l'objectif est clair : « organiser une fraude électorale massive au profit du candidat du RHDP », écrit la formation politique.

Le parti au pouvoir de son côté, n'a pas souhaité commenter. Saisie de ces accusations, une source bien installée à la Commission électorale indépendante (CEI) dit que la Commission « ne se mêle pas des conflits entre partis politiques. Toute personne qui s'estime lésée peut saisir le procureur de la République. ».

Le PDCI évoque également la disparition inexpliquée de plus de 25 000 cartes d'électeurs dans la circonscription de Port-Bouët. « Il n'y a pas matière à s'inquiéter », rassure le président de la CEI. Selon Ibrahim Kuibiert Coulibaly, invité sur la chaîne nationale, « le nombre de cartes concernées a été identifié, elles ont été rééditées et seront mises à la disposition des électeurs le jour du vote ». Plus de 8,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce samedi 27 décembre pour élire les 255 députés de l'Assemblée nationale.

