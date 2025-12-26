Cote d'Ivoire: Au pays, les femmes sous représentées lors des élections législatives du 27 décembre

26 Décembre 2025
Radio France Internationale
Par Bineta Diagne

En Côte d'Ivoire, malgré la loi sur la parité, les femmes sont encore faiblement représentées à l'Assemblée nationale. Et ce, malgré l'existence d'une loi favorisant leur présence sur les listes de candidats.

Pour ces élections législatives du 27 décembre, elles sont à peine 424 femmes, sur 2740 candidats en lice pour ce scrutin. « Je vous demande, le 27 au soir, de sortir nombreux. » Devant plusieurs dizaines de personnes rassemblées à l'ombre de deux bâches, Marie-Ange Aka Adjo, candidate du Parti démocratique de Côte d'Ivoire - Rassemblement démocratique africain (PDCI - RDA) à Jacqueville, situé à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest d'Abidjan, encourage les militants de son parti à se mobiliser pour voter.

« C'est un monde d'hommes. On est obligé de faire plus pour se faire entendre. On est obligé d'agir mieux, de faire très attention. Il faut savoir se faire entendre », regrette la candidate du principal parti d'opposition, « les hommes n'écoutent pas les femmes sur la place publique. Donc il faut qu'on arrive à se faire entendre, qu'on trouve les mots pour que nos messages passent. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans le Hambol, région du centre du pays, Catherine Koné, député sortante du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), mise sur une campagne de proximité.

« J’ai été avec ma population. Nous avons fait des réunions, des cérémonies… », développe l’élue issue de la formation du président, « nous sommes ici en pays rural et nombreux sont ceux qui ne sont pas allés à l’école. Alors, qu’est-ce qu’ils recherchent ? La proximité, l’écoute. »

Depuis 2019, la  loi électorale  oblige les partis politiques à présenter sur leurs listes au moins 30 % de femmes. Un quota qu’il est difficile d’atteindre dans certaines localités.

Ce phénomène serait lié à un  faible engouement des femmes pour la politique , estime le sociologue Abdramane Barry.

« Je pense que c’est surtout ce manque de visibilité des femmes politiques qui fait que certaines n’ont pas envie de s’engager. Il y a donc un besoin d’éducation politique pour les jeunes filles », préconise le sociologue, « il faut également savoir ce que sont les enjeux politiques et toutes ces connaissances politiques acquises pourront permettre la formation d’un leadership. »

En 2021, 32 femmes siégeaient à l’Assemblée, soit à peine 12% de l’hémicycle.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.