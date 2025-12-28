Cote d'Ivoire: Législatives - Dans l'ensemble, le scrutin s'est déroulé dans le calme

Un peu plus de deux mois après l'élection présidentielle, 8,7 millions d'électeurs ivoiriens étaient appelés aux urnes ce samedi 27 décembre pour élire les 255 députés de l'Assemblée nationale.

Au collège Notre-Dame, l'un des plus grands centres de vote du Plateau avec 25 bureaux installés, certains dans une grande salle, d'autres sous des bâches dressées dans la cour. Ici, l'heure de fermeture varie d'un bureau à l'autre, car tous n'avaient pas ouvert à 8 heures comme prévu. Ils compensent donc le retard accumulé dans la matinée.

Le dépouillement a déjà commencé dans quelques bureaux de vote, sous l'oeil vigilant des représentants des candidats, mais aussi de plusieurs électeurs qui ont choisi d'assister à l'ensemble du processus.

Dans l'ensemble, le scrutin s'est déroulé dans le calme. Aucun incident majeur n'a été signalé à l'échelle nationale, selon des observateurs contactés par RFI. Des dysfonctionnements ont toutefois été relevés. On note notamment des retards d'au moins une heure dans l'ouverture de certains bureaux de vote, en particulier à Yopougon, Abobo et Anyama, en raison de la forte pluie tombée ce matin sur Abidjan. À Anyama, du matériel électoral a même été inondé par endroits.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À cela s'ajoutent des problèmes ponctuels de fonctionnement des tablettes d'identification des électeurs en début de scrutin. Dans le département de Lakota, au sud du pays, le véhicule d'un candidat indépendant a été saccagé par des individus non identifiés. Enfin, des accusations de fraude entre candidats ont été signalées, notamment à Tiassalé.

Le président de la CEI, la Commission électorale indépendante, a rapporté des « échauffourées » qui ont été « maîtrisées » par les forces de l'ordre, sans donner de précisions.