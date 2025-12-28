Cote d'Ivoire: Législatives - Dans l'ensemble, le scrutin s'est déroulé dans le calme

27 Décembre 2025
Radio France Internationale
Par Abdoul-Aziz Diallo

Un peu plus de deux mois après l'élection présidentielle, 8,7 millions d'électeurs ivoiriens étaient appelés aux urnes ce samedi 27 décembre pour élire les 255 députés de l'Assemblée nationale.

Au collège Notre-Dame, l'un des plus grands centres de vote du Plateau avec 25 bureaux installés, certains dans une grande salle, d'autres sous des bâches dressées dans la cour. Ici, l'heure de fermeture varie d'un bureau à l'autre, car tous n'avaient pas ouvert à 8 heures comme prévu. Ils compensent donc le retard accumulé dans la matinée.

Le dépouillement a déjà commencé dans quelques bureaux de vote, sous l'oeil vigilant des représentants des candidats, mais aussi de plusieurs électeurs qui ont choisi d'assister à l'ensemble du processus.

Dans l'ensemble, le scrutin s'est déroulé dans le calme. Aucun incident majeur n'a été signalé à l'échelle nationale, selon des observateurs contactés par RFI. Des dysfonctionnements ont toutefois été relevés. On note notamment des retards d'au moins une heure dans l'ouverture de certains bureaux de vote, en particulier à Yopougon, Abobo et Anyama, en raison de la forte pluie tombée ce matin sur Abidjan. À Anyama, du matériel électoral a même été inondé par endroits.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À cela s'ajoutent des problèmes ponctuels de fonctionnement des tablettes d'identification des électeurs en début de scrutin. Dans le département de Lakota, au sud du pays, le véhicule d'un candidat indépendant a été saccagé par des individus non identifiés. Enfin, des accusations de fraude entre candidats ont été signalées, notamment à Tiassalé.

Le président de la CEI, la Commission électorale indépendante, a rapporté des « échauffourées » qui ont été « maîtrisées » par les forces de l'ordre, sans donner de précisions.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.