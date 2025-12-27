Afrique: CAN 2025 - L'Égypte première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale

L'Égypte est la première équipe à se qualifier pour les huitièmes de finale après sa victoire 1-0 contre l'Afrique du Sud, vendredi à Agadir.

Les Égyptiens se sont imposés grâce à un but de Mohamed Salah sur penalty à la 45e minute. C'est le deuxième but du joueur de Liverpool (Angleterre).

Réduits à dix peu avant la mi-temps, les Pharaons ont tenu bon durant toute la seconde période, s'appuyant sur une solide défense et un excellent Mohamed El Shenawy.

Dans l'autre match de ce groupe B, l'Angola et le Zimbabwe ont fait match nul (1-1).