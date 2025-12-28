Afrique: CAN 2025 - Le Nigeria bat la Tunisie et se qualifie pour les huitièmes

28 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tanger (Maroc) — Le Nigeria a rejoint l'Égypte en huitièmes de finale après sa victoire face à la Tunisie sur le score de 3 buts à 2, lors de la deuxième journée du groupe E de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) 2025, disputée samedi, à Fès.

Le Nigeria devient ainsi la deuxième équipe à valider sa qualification pour le tour suivant, après l'Égypte.

L'attaquant des Super Eagles, Victor Osimhen, a ouvert le score à la 44e minute sur une passe décisive d'Ademola Lookman.

Le joueur de l'Atalanta (Italie) a ensuite offert le ballon du 2-0 à Wilfred Ndidi, avant de sceller la victoire nigériane en inscrivant le troisième but à la 90e minute.

Osimhen s'est une nouvelle fois illustré en tant que passeur décisif. Les Nigérians pensaient passer une soirée tranquille, mais les Tunisiens ont réduit le score à la 74e minute par Talbi, puis à la 87e par Abdi, relançant brièvement le suspense.

Dans l'autre rencontre du groupe, la Tanzanie et l'Ouganda se sont neutralisés (1-1) au stade Al Barik, plus tôt dans la journée.

