Afrique: CAN 2025 - L'Égypte, le Nigeria et l'Algérie qualifiés pour les 8es

Trois sélections ont validé leur ticket pour les huitièmes de finale de la CAN au Maroc. Les autres grandes nations devront encore attendre la troisième journée pour être fixé.

La 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2025) bat son plein actuellement depuis le 21 décembre 2025 et ce jusqu'au 18 janvier 2026 au Maroc, avec des premières journées de phase de groupes déjà riches en rebondissements et en enjeux pour les huitièmes de finale de la compétition.

Dans le groupe B, l'Égypte a validé sa qualification pour les huitièmes de finale en s'imposant face à l'Afrique du Sud (1-0) dans un match très disputé. Réduits à dix joueurs pendant toute la seconde période, les Pharaons ont fait la différence peu avant la pause sur un penalty transformé par Mohamed Salah (45e), une décision arbitrale jugée litigieuse par l'équipe sud-africaine mais qui a permis à l'Égypte de décrocher les trois points et d'assurer la première place du groupe.

Leader incontesté et figure emblématique de la sélection égyptienne, Mohamed Salah continue de marquer l'histoire de la CAN : il est devenu récemment l'un des rares joueurs à avoir inscrit des buts lors de cinq éditions consécutives de la compétition, une performance qui l'inscrit aux côtés des grands noms du football africain.

Du côté du groupe C, le Nigeria a également assuré sa qualification après une victoire spectaculaire contre la Tunisie (3-2) à Fès. Les Super Eagles ont dominé l'essentiel du match et rapidement pris l'avantage, notamment par l'intermédiaire d'Ademola Lookman, qui s'est illustré en délivrant deux passes décisives avant de marquer lui-même le troisième but de son équipe.

L'Algérie tombeur du Burkina Faso par 1 but à 0 retrouve aussi le stade des huitièmes de finale. L'unique but de Mahrez sur penalty a délivré les Fennecs devant les Etalons.

Malgré une première période compliquée face à des adversaires physiquement supérieurs, la Tunisie a réduit l'écart en fin de rencontre par Montassar Talbi de la tête (74e) puis Ali Abdi sur penalty (86e), mais cela n'a pas suffi à éviter la défaite. Dans le groupe D, le Sénégal et la République démocratique du Congo (RDC) se sont quittés sur un score de parité (1-1) dans un match où les deux équipes ont montré une grande solidarité défensive et ont su gérer les temps forts de la rencontre.

Parmi les autres résultats de cette deuxième journée, le Mozambique a créé la surprise en obtenant sa première victoire historique dans une CAN en battant le Gabon (3-2), une performance qui marque un tournant pour la sélection mozambicaine.

Dans le groupe E, le Soudan s'est imposé face à la Guinée équatoriale (1-0) grâce à un but contre son camp inscrit par un défenseur équato-guinéen, relançant ainsi ses espoirs de qualification avant la dernière journée.