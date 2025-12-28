Afrique: CAN 2025 - L'Algérie domine le Burkina Faso et fonce en huitièmes de finale

Encore portée par Riyad Mahrez, l'équipe d'Algérie a vaincu celle du Burkina Faso (1-0), dimanche 28 décembre, lors de la deuxième journée de la phase de poules de la CAN 2025 à Rabat (groupe E). Le but inscrit sur penalty par le capitaine assure aux Fennecs la première place du groupe E avant même la fin du premier tour.

Cette CAN 2025 commence sur d'excellentes bases pour l'Algérie. Après l'Égypte (groupe B) et le Nigeria (groupe C), les Algériens sont la troisième équipe de ce tournoi à avoir remporter ses deux premiers matches. Le succès net du 24 décembre contre le Soudan (3-0) a été suivi, ce dimanche, par une nouvelle victoire contre le Burkina Faso. Trois nouveaux points qui gonflent le moral de la sélection et lui assurent une fin de premier tour sereine.

Mahrez impeccable sur penalty

Dans un stade du Prince Moulay Hassan aux tribunes remplies - 18 522 spectateurs dans une arène pouvant en contenir 22 000 - en très grande majorité de supporters algériens, les hommes de Vladimir Petkovic n'ont pas tardé à prendre le dessus sur les Étalons. Avec une ligne offensive repensée (Baghdad Bounedjah et Fares Chaibi remplaçants, Ibrahim Maza titulaire) et une défense cette fois à cinq, le sélectionneur a proposé d'entrée un onze pensé pour gêner le Burkina Faso. Mais la blessure rapide du défenseur Jaouen Hadjam l'a contraint à revoir ses plans et à lancer Bounedjah.

Sous les yeux de Zinedine Zidane, spectateur attentif de son fils Lucas, encore titulaire dans la cage, l'Algérie a monopolisé le ballon sans parvenir à se procurer d'occasion de but, jusqu'à cette incursion de Rayan Aït Nouri dans la surface. Issoufou Dayo a alors commis une faute en accrochant son adversaire. L'arbitre ghanéen, M. Daniel Nii Ayi Laryea, n'a pas hésité à siffler penalty pour les Fennecs. Immédiatement, Riyad Mahrez s'est isolé du reste des joueurs pour se préparer à affronter Kouakou Koffi. Le capitaine algérien n'a pas tremblé au moment de frapper : contre-pied parfait face au gardien, et 1-0 pour l'Algérie (23e).

Juste avant la pause, le match a failli basculer. D'abord, les Burkinabè ont trouvé le poteau pour les empêcher d'égaliser sur une tête de Pierre Kaboré. Ils ont ensuite semé la panique dans la défense dans le temps additionnel, mais Ramy Bensebaini a dégagé son camp. Et sur la contre-attaque éclair, Mohammed Amoura a vu Koffi repousser son tir.

Les signaux sont au vert pour les Fennecs

En seconde période, les débats ont été plus équilibrés, à l'image de la possession de balle quasi égale entre Fennecs et Étalons. Ces derniers n'ont toutefois pas été plus inspirés en attaque, malgré quelques mouvements intéressants. La statistique est cruelle pour les joueurs coachés par Brama Traoré : sur leurs 13 tirs dans toute la rencontre, deux seulement ont accroché le cadre.

Ce sont au contraire les Verts qui ont bien failli corser l'addition. Ibrahim Maza a manqué de justesse dans le dernier geste, puis buté sur un Koffi impressionnant en l'espace de deux minutes après l'heure de jeu. Le portier burkinabè a remis ça face à Aït Nouri au début du dernier quart d'heure. Dans les dix dernières minutes, les Algériens ont géré leur avance sans prise inutile de risques. Une intervention sûre de Zidane dans le temps additionnel a rassuré son équipe.

La victoire du jour permet à l'Algérie d'entretenir son excellente dynamique. Les Fennecs ont encore gardé leur cage inviolée (seule équipe dans ce cas, en attendant le résultat du choc Côte d'Ivoire-Cameroun). Riyad Mahrez est seul en tête du classement des buteurs avec trois réalisations, et l'Algérie est assurée de terminer en tête du groupe E avant même son troisième et dernier match contre la Guinée équatoriale le 31 décembre. C'est ce qu'on appelle une journée réussie. Le Burkina Faso, lui, fera face au Soudan avec pour enjeu la deuxième place du groupe E.