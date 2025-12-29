Cote d'Ivoire: Les résultats quasi complets des législatives confirment l'avance du parti présidentiel

En Côte d'Ivoire, la Commission électorale indépendante a publié l'essentiel des résultats des élections législatives du 27 décembre dernier. Un scrutin marqué par la forte présence de candidats indépendants, des duels entre le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP au pouvoir) et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), principal parti d'opposition dans plusieurs circonscriptions, mais aussi par le boycott du Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI) de l'ancien président Laurent Gbagbo. Comme lors de la précédente législature, le visage du futur Parlement ivoirien est largement dominé par le parti présidentiel.

En Côte d'Ivoire, les résultats jusque-là proclamés par la Commission électorale indépendante donnent un large avantage au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) dans de nombreuses circonscriptions du pays. Le parti au pouvoir confirme sa suprématie, notamment dans le nord, son bastion, où il réalise des scores écrasants : 99,96 % à Sinématiali, 99,92 % à Korhogo, et même 100 % à Boundiali et à Odienné. Le RHDP conserve ainsi une majorité confortable à l'Assemblée nationale, dans la continuité de la législature précédente.

Face à lui, le principal parti d'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), parvient à résister dans certains de ses fiefs traditionnels. À Cocody, le maire Jean-Marc Yacé l'emporte avec 53,6 % des voix. Au Plateau, le député sortant Jacques Ehouo est réélu avec 58,90 %. Le porte-parole du parti, Soumaïla Brédoumy, placé sous mandat de dépôt depuis début novembre, est également réélu dans la circonscription de Tankessé. Au total, le parti dirigé par Tidjane Thiam obtient moins de sièges que dans l'Assemblée sortante.

Les candidats indépendants s'imposent aussi dans plusieurs circonscriptions : au moins une demi-douzaine de personnalités non investies par leurs partis ont été élues. Dans certaines localités, ces résultats sont contestés. À Tiassalé, le député sortant Antoine Assalé Tiémoko, battu par le candidat du RHDP, dénonce une « forfaiture » et annonce son intention de saisir le Conseil constitutionnel.