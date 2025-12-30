Afrique: CAN 2025 - Les Lions déterminés à battre le Bénin pour conserver la première place de leur poule

Les Lions du Sénégal ont dit, lundi, à Tanger, être conscients du caractère "décisif" de leur match prévu mardi à 19 h 00 GMT, contre les Guépards du Bénin, pour la qualification aux huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football 2025.

S'exprimant avant le démarrage de leur dernière séance d'entraînement de ce lundi, ils ont assuré leurs supporters et leur staff technique de leur détermination à battre le Bénin et à conserver la première place du groupe D.

"Nous sommes dans un bon état d'esprit. Nous allons bien préparer le match pour repartir avec les trois points, demain, et finir premiers du groupe. Il y a une très bonne ambiance entre nous. À nous de faire en sorte que cela continue. Il faut de bonnes performances pour y arriver", a dit Mory Diaw, l'un des gardiens des Lions.

Le Sénégal et le Bénin vont se rencontrer pour la troisième et dernière journée du groupe D.

Le Sénégal est premier de sa poule. Les Lions ont 4 points, autant que les Léopards de la RD Congo, qu'ils devancent par une meilleure différence de buts (+3 contre +1).

Mory Diaw n'a joué aucun des deux premiers matchs de la CAN 2025. Il assure ses coéquipiers, néanmoins, de son soutien. "Nous sommes un groupe déjà qualifié [pour les huitièmes de finale]. Maintenant, nous devons être plus tranchants devant les buts pour tuer les matchs", a-t-il dit.

Selon le défenseur El Hadji Malick Diouf, le match des Lions contre les Guépards s'annonce "difficile et décisif" pour la qualification aux huitièmes de finale.

"Tout le monde les voit comme des outsiders, mais ils vont venir pour gagner, tout comme nous, parce que tout le monde veut rester à Tanger", a dit Diouf.

Il assure ses coéquipiers de sa solidarité. Comme Mory Diaw, Diouf, défenseur central de West Ham (Angleterre), n'a joué aucun des deux premiers matchs du Sénégal à la CAN 2025.

Habib Diallo, entré à la 80e minute du match contre la RD Congo, assure que l'état d'esprit des Lions est intact, malgré le match nul contre les Léopards. "Je pense que l'état d'esprit du groupe n'a pas changé. Notre objectif est d'abord de nous qualifier. Nous discutons [...] de ce qui a marché, de ce qui a moins marché aussi", a affirmé Diallo.

"Demain, nous allons nous concentrer sur notre football pour décrocher la qualification", a-t-il promis.