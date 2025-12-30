Afrique: CAN 2025 - Le Mali se qualifie au petit trot, le Maroc bien au rendez-vous des huitièmes de finale

Pas de vainqueur ni de but, lundi 29 décembre, lors de la troisième et dernière journée du groupe A entre les Comores et le Mali, dans la CAN 2025. Un troisième match nul consécutif qui suffit aux Aigles pour accrocher la deuxième place, qualificative pour les huitièmes de finale. Dans l'autre match, le Maroc n'a laissé aucune chance à la Zambie (3-0). Les Lions de l'Atlas terminent en tête et sont aussi qualifiés. Zambiens et Comoriens sont éliminés.

Pour la quatrième édition consécutive, le Mali sera présent en huitièmes de finale de la CAN. Mais les Aigles ont dû cravacher pour conserver leur maigre avantage acquis contre les Comores, leurs adversaires de ce lundi. Avant le début de la rencontre au stade Mohammed V de Casablanca, les Maliens avaient tout à craindre des deux matches du jour : la Zambie, opposée au Maroc, pouvait lui passer devant, tout comme les Coelacanthes en cas de déconvenue.

Mieux armés techniquement que leurs adversaires, les hommes dirigés par Tom Saintfiet ont monopolisé le ballon (près de 70% de possession en leur faveur) sans vraiment savoir l'exploiter sur les phases offensives. Très rarement, les Aigles ont su cadrer leurs tirs. Et quand ils y parvenaient, Yannick Pandor, le portier comorien, était là pour boxer le cuir.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les Comores, bien appliqués dans leur jeu, ont réussi à se procurer des situations dangereuses et à semer des frissons dans l'arrière-garde malienne. Là aussi, sans concrétisation : Myziane Maolida, parti au duel en début de match, s'est heurté au bon retour d'Abdoulaye Diaby, et l'entrant Ben El Fardou a trouvé le gardien Djigui Diarra sur sa route. Après l'expulsion directe d'Amadou Haidara dans les dernières minutes, les Comoriens ont jeté leurs dernières forces dans la bataille, sans succès.

Le Mali retiendra sans doute l'essentiel : il jouera les huitièmes de finale de cette CAN 2025. Avec trois matches nuls, deux buts marqués et deux buts encaissés, la première phase des Aigles n'a pas été des plus flamboyantes. Il faudra sans doute en montrer plus dans la phase à élimination directe. Pour les Comores, la CAN s'arrête là : avec la 3e place du groupe A, 2 points au compteur et une différence de buts de -2, ils font moins bien que l'Angola, 3e du groupe B avec 2 points et une différence de buts de -1.

Le Maroc se rassure grâce à El Kaabi et Diaz, la Zambie éliminée

Très critiqués après leur match nul concédé lors de la deuxième journée contre le Mali (1-1), les Lions de l'Atlas ont su répondre présent face à la Zambie. Walid Regragui, qui a concentré la plupart des commentaires négatifs ces derniers jours, et ses hommes n'ont pas tremblé face aux Chipolopolo au stade du Prince Moulay Abdellah.

Le Maroc n'a mis qu'une poignée de minutes à trouver l'ouverture grâce à Ayoub El Kaabi, à la réception d'un entre d'Azzedine Ounahi pour placer une tête plongeante (9e). Dominateurs, les Marocains, presque jamais inquiétés (cinq tirs zambiens, non cadrés), se sont facilités la tâche en doublant la mise grâce à l'inévitable, bien trouvé par Abde Ezzalzouli. Un troisième match et un troisième but pour le milieu offensif du Real Madrid, co-meilleur buteur de ce début de CAN en compagnie de l'Algérien Riyad Mahrez.

En seconde période, El Kaabi, encore servi par Ounahi, a récidivé avec un nouveau retourné acrobatique (50e). Ça fait déjà deux buts dans ce genre pour lui depuis le début de la compétition après celui lors du premier match contre les Comores. Et trois buts au total à titre personnel, ce qui lui permet de se revenir à hauteur de Mahrez et Diaz en tête du classement des buteurs.

Contre une Zambie inexistante, les Lions de l'Atlas ont donc repris confiance, avec en prime l'entrée en jeu d'Achraf Hakimi, enfin de retour, pour la dernière demi-heure. Ils terminent en tête du groupe A, ce qui leur permettra de jouer leur huitième de finale à Rabat.