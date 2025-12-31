Afrique: CAN 2025 - Le Sénégal s'impose 3-0 face au Bénin et termine leader de son groupe

Le Sénégal a conclu la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations par une victoire maîtrisée (3-0) face au Bénin, confirmant ainsi son statut de favori de la compétition.

Une première période peu tranchante

La rencontre débute sur un rythme mesuré. À la 7ᵉ minute, Habib Diallo est taclé par Ouorou dans la surface de réparation. Les Lions réclament un penalty, mais après consultation de la VAR, l’arbitre décide de ne pas l’accorder.

Après trente minutes de jeu, aucune des deux équipes ne s’est véritablement montrée dangereuse. À la 25ᵉ minute, Krépin Diatta se charge d’un coup franc prometteur, sans réussite. Il faut attendre la 37ᵉ minute pour voir le Sénégal concrétiser sa domination. À la suite d’un ballon bien travaillé, le milieu offensif sénégalais adresse un centre précis, repris de la tête par Abdoulaye Seck, qui ouvre le score (1-0).

Juste avant la pause, à la 44ᵉ minute, Habib Diallo se procure une nouvelle opportunité au premier poteau, mais le gardien béninois Tidjani détourne le ballon, empêchant les Lions de faire le break avant la mi-temps.

Une seconde période sous tension

Alors que la RDC prend l’avantage dans l’autre rencontre face au Botswana, les Lions savent qu’une prestation aboutie est nécessaire pour sécuriser la première place du groupe. Le Sénégal hausse le ton à la 61ᵉ minute : un corner tiré par El Hadji Malick Diouf trouve

Idrissa Gana Gueye, dont la tentative passe à côté du cadre. Une minute plus tard, les Lions font preuve d’une efficacité clinique. À la 62ᵉ minute, Sadio Mané déborde sur le côté gauche et délivre une passe décisive à Habib Diallo, qui se projette intelligemment dans la surface et conclut sans trembler (2-0). Il s’agit de sa troisième réalisation en phase finale de CAN, après ses deux buts inscrits lors de l’édition précédente.

Le match bascule à la 72ᵉ minute lorsque le Sénégal se retrouve à dix joueurs. Le capitaine Kalidou Koulibaly est expulsé après un tacle appuyé au mollet sur Tosin. Malgré l’infériorité numérique, les Lions conservent leur maîtrise. Krépin Diatta exhorte alors le public à faire du bruit, insufflant un supplément d’âme à une équipe en totale confiance.

À la 87ᵉ minute, les Guépards se procurent une belle occasion : Aloko, lancé dans le dos de la défense, tente une frappe croisée repoussée par Édouard Mendy. À la 91ᵉ minute, Chérif Ndiaye, lancé sur le côté gauche, tente une frappe enroulée sans succès, avant de se rattraper dans le temps additionnel.

À la 94ᵉ minute, Ibrahima Mbaye, lancé en profondeur sur le flanc gauche, est accroché par Moumini dans la surface. L’arbitre désigne logiquement le point de penalty. Chérif Ndiaye se charge lui-même de la sentence et transforme le penalty (3-0), scellant définitivement le sort du match.

Abdoulaye Seck, homme du match

Solide défensivement et décisif offensivement, Abdoulaye Seck a été élu Homme du Match. Son but de la tête en première période a lancé idéalement le Sénégal dans cette rencontre et symbolise la rigueur ainsi que l’efficacité des Lions.

Un Sénégal prêt pour les huitièmes de finale

Avec deux victoires et un match nul, sept buts inscrits pour un seul encaissé, le Sénégal termine en tête de son groupe et assume pleinement son statut de favori. Seul bémol : le

carton rouge de Kalidou Koulibaly, qui constituera un coup dur avant les phases à élimination directe.

Héritant du brassard de capitaine, Idrissa Gana Gueye a tenu à relativiser après la rencontre : « On connaît l’importance du capitaine, mais on a su garder notre calme et marquer ce troisième but. »

Concernant les huitièmes de finale, le milieu sénégalais se montre confiant : « On va aborder les huitièmes avec beaucoup de sérénité. J’ai confiance en l’équipe, on a l’effectif qu’il faut pour répondre présent. » Cap désormais sur les huitièmes de finale, où le Sénégal cherchera à confirmer ses ambitions dans une compétition qui entre dans sa phase décisive.