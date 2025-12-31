Afrique: CAN 2025 - Le Sénégalais Koulibaly, un rouge, mais la fierté pour sa «centième sélection» et pour son «équipe»

interview

Pour sa centième sélection sous le maillot des Lions du Sénégal, Kalidou Koulibaly a vécu une soirée contrastée, ponctuée par une victoire convaincante 3-0 contre le Bénin, mais aussi par une expulsion. Le capitaine sénégalais revient sur ce match, son ressenti après le carton rouge, la qualification pour les huitièmes de finale, et l'état d'esprit du groupe.

Kalidou, c'était votre centième sélection avec le Sénégal. Ce carton rouge a-t-il un peu gâché la fête ?

Kalidou Koulibaly : Non, pas du tout. Le plus important, comme je l'ai toujours dit, c'est l'équipe. Je suis très fier d'avoir atteint cette 100e sélection avec le Sénégal, c'est une grande fierté. Surtout que cette soirée se termine par une victoire et une qualification pour les huitièmes de finale. Je retiens avant tout la performance collective.

Vous allez devoir gérer une nouvelle situation : être sur le côté pour le prochain match, alors que les huitièmes vous attendent. Comment l'abordez-vous ?

Je ne pense pas à moi, mais à l'équipe. L'essentiel, c'est le groupe. Aujourd'hui, nous sommes qualifiés et premiers de notre groupe, c'était notre objectif ; rester à Tanger pour jouer tous nos matchs. J'ai une totale confiance en mes coéquipiers. On a vu que chacun pouvait répondre présent, notamment Abdoulaye Seck et d'autres joueurs qui n'avaient pas été titulaires lors des deux premiers matchs. Seck a fait un grand match, Mamadou Sarr aussi a fait une bonne rentrée. J'ai totale confiance et j'espère qu'on va aller au bout.

Après votre expulsion, l'équipe est restée solide et a continué à jouer pour vous sans faillir. Comment avez-vous jugé leur réaction ?

Ils n'ont pas joué pour moi, ils ont joué pour le Sénégal, pour le maillot. Quand on porte ce maillot, on se doit de tout donner, quelles que soient les circonstances. Je leur avais dit que dans cette CAN, tout peut arriver : encaisser un but, ou ne pas en prendre. On a déjà su réagir contre le Congo, et aujourd'hui encore, on a fait preuve de maturité. Le groupe montre qu'il grandit. J'ai une confiance totale en eux. Ce groupe, c'est plus que ma famille : c'est avec eux que je veux aller chercher ce trophée. Ils ont montré de belles choses, et j'en suis fier.

Un autre point positif de la soirée, ce sont ces trois buts, alors qu'on reprochait récemment à l'équipe un manque d'efficacité offensive...

Les critiques, on les entend, on les lit, mais on sait les mettre de côté. L'important, c'est l'équipe, toujours. Ce soir, c'est un défenseur, Abdoulaye Seck, qui débloque la situation sur coup franc. Quand l'équipe ne marque pas, ce n'est pas seulement la faute des attaquants, c'est tout le groupe qui est concerné. On a prouvé que tout le monde peut marquer. On repart avec trois buts, et on n'a pas encaissé, grâce à un grand gardien et une défense solide. Le Sénégal peut être fier ce soir. Maintenant, on va attendre de connaître notre adversaire, mais peu importe qui se présentera, on jouera pour gagner.