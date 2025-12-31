Afrique: CAN 2025 - Le Sénégal bat le Bénin, 3-0, et conserve la première place du groupe D

Dakar — L'équipe nationale du Sénégal a battu, mardi, celle du Bénin par 3 buts à 0, lors du match de la troisième et dernière journée de la poule D de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football 2025, un score lui permettant de conserver la première place de ce groupe.

Les buts du Sénégalais ont été marqués par Abdoulaye Seck à la 38e minute, Habib Diallo à la 62e minute, et Chérif Ndiaye pendant le temps additionnel. Ndiaye a conclu le festival offensif en transformant un pénalty.

Le Sénégal jouait à 10 depuis la 71e minute, pendant laquelle son capitaine, Kalidou Koulibaly, a été expulsé.

Dans l'autre affiche du groupe D, la RD Congo a battu le Botswana, 3-0.