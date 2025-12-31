Afrique: CAN 2025 - Le Sénégal surclasse le Bénin, 3-0, et conserve la première place du groupe D

L'équipe nationale du Sénégal a battu celle du Bénin par 3 buts à 0, lors de la troisième et dernière journée de la poule D de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football 2025, une victoire permettant aux Lions de conserver la première place de ce groupe.

Le Sénégal a dominé le Bénin au début de cette rencontre, sans toutefois l'inquiéter. La principale occasion des Lions est venue d'une percée d'Habib Diallo, stoppée dans la surface par la défense béninoise.

Après le premier quart d'heure, les Béninois ont progressivement eu confiance en eux-mêmes. Ils restent fidèles au plan de jeu de leur entraîneur : défendre et attaquer à 11. Cette phase a un peu perturbé l'organisation sénégalaise, avant que Sadio Mané et ses coéquipiers ne décident de reprendre le contrôle du match.

Sur une belle séquence orchestrée par Iliman Ndiaye, Abdoulaye Seck ouvre le score sur un coup franc, à la 38e mn.

Le but freine l'élan des Guépards du Bénin, même s'il ne les empêche pas de se montrer dangereux dans le temps additionnel, à la 50e mn, puis à la 52e, sans parvenir à surprendre le vigilant Édouard Mendy.

Le Sénégal mène au score, 1-0, à la pause. Au même moment, dans l'autre match du groupe D, la RD Congo domine le Botswana, 2-0.

À la reprise du jeu, Habib Diarra et Ibrahim Mbaye remplacent Iliman Ndiaye et Lamine Camara.

Les Guépards regagnent la pelouse avec une plus grande combativité. Le Sénégal fait le break, grâce à un excellent Sadio Mané - sur son côté gauche -, dont le centre en retrait permet à Habib Diallo de marquer le deuxième but à la 62e mn.

À la 71e mn, coup de théâtre : Kalidou Koulibaly, le capitaine des Lions, est expulsé d'un carton rouge direct.

Malgré leur infériorité numérique, les Lions tiennent, grâce à un très solide Édouard Mendy. Jouant à 10, les Sénégalais se procurent des occasions. Mbaye part en profondeur, à gauche, et se fait faucher par Moumini. Un penalty pour le Sénégal, que Chérif Ndiaye transforme en inscrivant le 3e but de la partie.

La RD Congo, qui gagne son match contre le Botswana, 3-0, est 2e de la poule. Le Bénin, 3e du groupe, est tout de même qualifié aux huitièmes de finale de la CAN, comme les Léopards de la RD Congo et les Lions du Sénégal.

La feuille du match

affiche : Sénégal-Bénin ;

score : 3-0 ;

lieu : Tanger ;

buts : Abdoulaye Seck (38e), Habib Diallo (62e), Chérif Ndiaye (97e) ;

Avertissements

Sénégal : Koulibaly (carton rouge), Lamine Camara (32e) ;

Bénin : Dodo (20e), Tosin (24e), Mounié (82e), Moumini (94e) suspendu pour le prochain match ;

Les équipes

Sénégal : Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Krépin Diatta, El Hadji Malick Diouf, Idrissa Gana Guèye, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Iliman Ndiaye, Sadio Mané, Habib Diallo. Remplaçants : Ibrahim Mbaye (46e), Habib Diarra (46e), Mamadou Sarr (76e), Pathé Ciss (81e) ;

Bénin : Dandjinou, Ouorou, Verdon, Tijani, Roche, Dokou, Attidjikou, Hassane, Tosin, Mounié, Olaïtan. Remplaçants : Aloko (46e), Moumini, Amoussou, Ahoudo (85e) ;