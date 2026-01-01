Sénégal: Le Président Faye annonce 2026 comme étant l'année de l'emploi et de l'économie solidaire

Après une année 2025 placée sous le signe de la rigueur et de la transparence, le Sénégal s’apprête à engager une relance significative de l’investissement public. Dans son adresse à la Nation ce 31 décembre 2025, le président Bassirou Diomaye Faye a mis en avant les résultats d’une gestion resserrée des finances publiques, marquée par la réduction du train de vie de l’État, la renégociation de contrats et une rationalisation budgétaire ayant permis de dégager de nouvelles marges financières.

Ces ressources seront orientées vers les secteurs jugés prioritaires dès 2026, avec un objectif affiché : améliorer durablement les conditions de vie des populations et agir sur le coût de la vie.

Dans l’éducation, 29 milliards de francs CFA sont prévus pour accélérer l’éradication des abris provisoires, dans un programme global de 62,8 milliards destiné à la construction et à l’équipement de 2.500 salles de classe. L’enseignement supérieur et la formation professionnelle bénéficieront de 31 milliards pour la réhabilitation et l’équipement des infrastructures universitaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La santé concentrera un effort majeur avec 91 milliards de francs CFA, consacrés à la construction de centres de santé de proximité, à l’achèvement de l’hôpital oncologique de Diamniadio et au renforcement des plateaux médicaux. L’accès à l’eau potable figure également parmi les priorités, avec le lancement du Grand Transfert d’Eau doté de 50 milliards de francs CFA, complété par 55 milliards pour l’hydraulique rurale.

Les infrastructures et le désenclavement des territoires mobiliseront plus de 100 milliards de francs CFA, tandis que les programmes PUDC, PUMA et PROMOVILLES disposeront de 51 milliards. La construction du deuxième pont de Ziguinchor, financée à hauteur de 25 milliards, vise à améliorer la mobilité en Casamance.

Dans le monde rural, 18 milliards seront dédiés aux coopératives agricoles et aux fermes intégrées, et plus de 91 milliards aux agropoles du Sud et du Centre, afin de soutenir la production locale et la souveraineté alimentaire, levier essentiel de la stabilisation des prix.

L’année 2026 marquera également une accélération dans l’énergie et la connectivité, avec le raccordement de 3.637 localités à l’électricité et le déploiement d’antennes satellitaires permettant à près d’un million de personnes d’accéder gratuitement à l’internet. Le logement bénéficiera enfin de 20 milliards de francs CFA pour soutenir le programme des 30.000 logements.

À travers ces orientations, l’exécutif entend consolider la croissance, renforcer l’investissement public et créer les conditions d’une baisse durable du coût de la vie, tout en faisant de 2026 l’« Année de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire ».