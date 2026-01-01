Sénégal: Bassirou Diomaye Faye annonce la construction de huit nouveaux ISEP

Dakar — Le président de la République a annoncé, mercredi soir, la construction de huit nouveaux Instituts supérieurs d'enseignement professionnel (ISEP) pour renforcer l'accès à une formation professionnelle supérieure de qualité.

Les réformes des curricula, l'intégration des écoles coraniques dans l'éducation nationale, la réorientation vers les sciences, les technologies, les formations professionnelles et le numérique vont accompagner cette transformation, a-t-il précisé dans son message radiotélévisé à la nation, à la veille du Nouvel An.

Le président Bassirou Diomaye Faye s'est également engagé à investir dans la jeunesse et le savoir, relevant dans son message que "l'année 2026 qui s'ouvre sera ainsi celle de la relance effective de l'investissement public".

"Préparer l'avenir signifie aussi investir dans la jeunesse et dans le savoir", a souligné le chef de l'Etat. Il a signalé dans son adresse que dans cette perspective, 2 401 salles de classe ont été déjà livrées, accompagnées de 1 389 blocs administratifs, 1 112 blocs d'hygiène et 92 kilomètres de clôtures sécurisées.

De même, 2 000 enseignants ont été recrutés dans les zones prioritaires et plus de 500 enseignants-chercheurs vont rejoindre les universités, les ISEP et les écoles supérieures.Il a annoncé qu'en vue d'accélérer l'éradication des abris provisoires et d'améliorer les conditions d'apprentissage, 29 milliards de francs CFA seront alloués au secteur au titre de l'année 2026, sur un budget global de 62,8 milliards destinés à la construction et l'équipement de 2.500 salles de classe, 300 blocs administratifs, 50.000 mètres linéaires de clôture et 480 blocs d'hygiène.

L'enseignement supérieur et la formation professionnelle et technique ne seront pas en reste, avec un budget prévisionnel de 31 milliards pour la construction, la réhabilitation et l'équipement des bâtiments dans les universités, selon le chef de l'Etat.