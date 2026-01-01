Sénégal: Bassirou Diomaye Faye dresse un bilan économique reluisant de l'année

Dakar — Le président de la République a dressé un bilan positif de l'année 2025, avec des "avancées concrètes", dont "un allègement réel du coût de la vie" ayant permis aux ménages d'économiser 342,5 milliards de francs CFA et la création de 2 300 emplois directs à la SONACOS.

En 2025, "des avancées concrètes ont été réalisées", a déclaré Bassirou Diomaye Faye dans le traditionnel discours du chef de l'État à l'adresse de la nation, à la veille de la nouvelle année.

"La continuité de l'État a été assurée, les services publics renforcés et les secteurs les plus vulnérables accompagnés. La baisse progressive des prix des produits essentiels s'est traduite par un allègement réel du coût de la vie", a-t-il dit.

M. Faye a affirmé ensuite que "les mesures de réduction des prix de plusieurs produits essentiels ont représenté 342,5 milliards de francs CFA d'économies pour les ménages en 2025". "Cet effort se poursuivra en 2026", a-t-il promis.

"L'industrie a connu un tournant [majeur], avec la relance de la SONACOS (la principale entreprise agro-industrielle du pays), après deux années d'arrêt, recréant plus de 2 300 emplois directs", a déclaré le chef de l'État.

Il assure que "cet effort se poursuivra en 2026, grâce à une dotation de 25 milliards [de francs CFA] destinée au renouvellement de l'outil de production".

"À l'échelle nationale, plus de 8 000 PME (petites et moyennes entreprises) ont été accompagnées, ce qui a permis de consolider ou de créer près de 130 000 emplois directs et indirects", a signalé le président de la République.

"L'année qui s'achève aura été, pour notre pays, un moment de vérité. Elle a mis au jour des déséquilibres profonds, révélé l'ampleur des défis accumulés et rappelé l'exigence de redresser l'État avec sérieux, méthode et transparence", a-t-il résumé.

Bassirou Diomaye Faye note qu'un travail approfondi a été fait" dans le but d'établir un diagnostic partagé et de dessiner des solutions durables".

La production céréalière a dépassé 2 500 000 tonnes

"Je tiens, à cet égard, à saluer l'engagement du Premier ministre, Ousmane Sonko, et de l'ensemble des membres du gouvernement", a ajouté M. Faye.

Il est d'avis que "l'amélioration progressive de l'environnement des affaires, l'intensification de notre diplomatie économique et la tenue du forum Invest in Sénégal ont renforcé la crédibilité du pays et consolidé son positionnement comme une destination d'investissement fiable et attractive".

Selon lui, "la décision politique" de porter le Registre national unique à 1 million de ménages a rendu l'action sociale plus juste et plus efficace, en orientant les appuis vers celles et ceux qui en ont réellement besoin.

"Cette exigence d'équité s'est prolongée par un soutien accru à l'autonomisation économique des femmes et des jeunes, avec l'émergence de 1 060 coopératives productives solidaires", a-t-il ajouté.

Bassirou Diomaye Faye observe que "l'année 2025 a également marqué des progrès décisifs dans le champ productif, notamment grâce à la mise à disposition d'équipements appropriés et d'intrants suffisants aux acteurs agricoles".

Il déclare que "dans les campagnes, la production céréalière a dépassé 2 500 000 tonnes, tandis que la filière arachidière a retrouvé une dynamique porteuse".

"Enfin, a signalé M. Faye, les infrastructures ont continué de transformer la vie quotidienne. Près de 280 kilomètres de routes ont été livrés, plus de 100 kilomètres de pistes rurales ont reconnecté 86 localités, et l'accès à l'eau potable comme à l'électricité s'est élargi, avec 831 799 concitoyens qui ont eu pour la première fois accès à l'électricité."

"Ces résultats, parmi d'autres, rapprochent les familles, soutiennent l'activité économique et redonnent souffle à des zones longtemps enclavées", a-t-il dit.