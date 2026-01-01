Sénégal: Le chef de l'État décrète 2026 « année de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire »

Dans son discours à la Nation à l'occasion du Nouvel An, le chef de l'État a accordé une importance particulière à l'emploi et à l'économie sociale et solidaire.

« Au coeur de notre Nation, la jeunesse constitue une force qui ne s'érode jamais malgré les épreuves. C'est d'abord pour elle que j'ai décrété 2026 "année de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire" », a notamment déclaré Bassirou Diomaye Faye.

Le Président de la République a également rappelé que notre pays accueillera les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, premier événement olympique organisé sur le sol africain.