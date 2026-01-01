Sénégal: Le chef de l'État décrète 2026 « année de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire »

31 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Dans son discours à la Nation à l'occasion du Nouvel An, le chef de l'État a accordé une importance particulière à l'emploi et à l'économie sociale et solidaire.

« Au coeur de notre Nation, la jeunesse constitue une force qui ne s'érode jamais malgré les épreuves. C'est d'abord pour elle que j'ai décrété 2026 "année de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire" », a notamment déclaré Bassirou Diomaye Faye.

Le Président de la République a également rappelé que notre pays accueillera les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, premier événement olympique organisé sur le sol africain.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.