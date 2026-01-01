Afrique: CAN 2025 - Afrique du Sud-Cameroun et Côte d'Ivoire-Burkina Faso en attraction pour les huitièmes

31 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tanger — La Côte d'Ivoire et le Cameroun sont les deux équipes du groupe F qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations de football 2025 (CAN) et vont affronter respectivement le Burkina Faso et l'Afrique du Sud.

Ces deux affiches seront en attraction pour les huitièmes de finale de CAN 2025.

La Côte d'Ivoire et le Cameroun sont les deux dernières sélections à avoir validé leur billet pour le tour suivant.

Champions d'Afrique en titre, les Ivoiriens ont terminé en tête du groupe F. Ils seront opposés au Burkina Faso, mardi, à Marrakech.

Les Camerounais, deuxièmes du groupe F joueront contre l'Afrique du Sud, dimanche à 19h GMT, à Rabat.

Voici le programme complet des huitièmes de finale :

Samedi;

16h GMT : Sénégal - Soudan, à Tanger

19h GMT : Mali - Tunisie, à Casablanca

Dimanche;

16h GMT : Maroc - Tanzanie, à Rabat

19h GMT : Afrique du Sud - Cameroun

Lundi ;

16h GMT : Égypte - Bénin, à Agadir

19h GMT : Nigeria - Mozambique, à Fès

Mardi ;

16h GMT : Algérie - RD Congo

19h GMT : Côte d'Ivoire - Burkina Faso, à Marrakech

