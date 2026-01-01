Afrique: CAN 2025 - Le Burkina Faso s'impose face au Soudan et attend son adversaire en huitièmes

Le Burkina Faso a validé sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 en s'imposant avec autorité face au Soudan (2-0), ce mercredi 31 décembre, lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes. Une victoire maîtrisée qui permet aux Étalons de terminer à la deuxième place du groupe E et de patienter avant de connaître leur futur adversaire.

Dès l'entame de la rencontre disputée au stade Mohammed V de Casablanca, les hommes de Hubert Velud ont affiché leurs intentions. Bien en place tactiquement et dominateurs dans la possession, les Burkinabè ont rapidement trouvé la faille. À la 16e minute, Lassina Traoré ouvre le score d'une tête précise, parfaitement servi par un ballon piqué de Stéphane Aziz Ki, récompensant la bonne entame de match des Étalons.

Le Soudan a pourtant eu l'occasion de revenir au score avant la pause. À la 22e minute, Hervé Koffi concède un penalty sur Al-Gozoli Nooh. Mais l'attaquant soudanais manque son face-à-face, expédiant sa tentative loin du cadre. Un tournant dans la rencontre, qui permet au Burkina Faso de conserver son avantage à la mi-temps.

En seconde période, le rythme baisse légèrement, mais le Burkina Faso continue de contrôler les débats. Malgré quelques frayeurs, notamment une occasion franche du Soudan à la 56e minute, les Étalons restent solides défensivement. Les nombreuses sorties sur blessure côté soudanais perturbent également l'équilibre du match.

La délivrance intervient à la 85e minute. Resté aux avant-postes, le défenseur Arsène Kouassi profite d'un appel en profondeur pour inscrire le deuxième but burkinabè, scellant définitivement la victoire. Il s'agit de son premier but en sélection nationale, un moment fort pour le joueur du FC Lorient.

Grâce à ce succès, le Burkina Faso termine deuxième du groupe E derrière l'Algérie et affrontera en huitièmes de finale le premier du groupe F, où figurent notamment le Cameroun et la Côte d'Ivoire. De son côté, le Soudan hérite d'un défi de taille face au Sénégal, le 3 janvier prochain.