Afrique: CAN 2025 - L'Algérie conclut une phase de groupes parfaite face à la Guinée équatoriale

L'Algérie a confirmé son statut de sérieux prétendant au titre en bouclant la phase de groupes de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 par une victoire convaincante face à la Guinée équatoriale (3-1), ce mercredi 31 décembre. Même largement remaniés, les Fennecs ont livré une prestation aboutie, signant un sans-faute historique dans le groupe E.

Déjà assurés de la première place avant le coup d'envoi, les hommes de Vladimir Petkovic n'ont laissé aucune place au doute. Très entreprenants dès les premières minutes, les Algériens ont rapidement pris le contrôle des débats, imposant un pressing haut et une circulation de balle fluide qui a mis en difficulté l'Éclair national.

La domination algérienne est logiquement récompensée à la 18e minute. Sur un corner parfaitement frappé par Anis Hadj Moussa, Zineddine Belaïd place une tête imparable pour ouvrir le score, inscrivant au passage son tout premier but en sélection. Six minutes plus tard, les Fennecs doublent la mise grâce à un véritable bijou de Farès Chaïbi, auteur d'une frappe somptueuse sous la barre après une contre-attaque éclair (24e).

Intenable sur son côté, Anis Hadj Moussa se mue ensuite en chef d'orchestre. À la 31e minute, l'ailier algérien délivre sa deuxième passe décisive de la rencontre, permettant à Maza de s'imposer de la tête pour le troisième but algérien. À la pause, le score est sans appel (3-0) et reflète la supériorité nette des Fennecs.

Au retour des vestiaires, le rythme baisse légèrement. La Guinée équatoriale sauve l'honneur à la 49e minute grâce à une frappe splendide d'Emilio Nsue, absente des deux premières rencontres mais toujours aussi décisif. Ce but ne change toutefois pas la physionomie du match. L'Algérie gère sereinement son avance, multipliant les changements et faisant applaudir ses remplaçants, à l'image de l'entrée remarquée de Kebbal.

Avec trois victoires en trois matchs, l'Algérie réussit un parcours parfait en phase de groupes pour la troisième fois de son histoire, après 1990 et 2019. Les Fennecs retrouveront ainsi les huitièmes de finale pour la première fois depuis six ans et affronteront la République démocratique du Congo, ce mardi 6 janvier, dans un choc très attendu.