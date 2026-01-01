Afrique: CAN 2025 - La Côte d'Ivoire se fait peur mais termine en tête, le Cameroun hérite de l'Afrique du Sud

La Côte d'Ivoire a été menée 0-2 avant de renverser le Gabon pour s'emparer de la tête du groupe F (3-2), ce mercredi à Marrakech. Le Cameroun a fait le travail de son côté avec une victoire contre le Mozambique (2-1), mais termine deuxième, la faute à un nombre de buts inscrits moins élevé.

Les Ivoiriens ont failli regretter ce match commencé au petit trot face à des Gabonais déjà éliminés, mais venus vendre chèrement leur peau. Mais les Éléphants peuvent savourer leur première place après avoir renversé le Gabon. Car grâce à elle, ils affronteront le Burkina Faso et pourront rester dans leur camp de base à Marrakech, où aura lieu leur huitième de finale.

Pourtant, ils ont disputé des premières minutes en dilettante. D'abord avec une grossière erreur de communication dans la défense ivoirienne qui a permis à Teddy Averlant de déclencher une frappe mal repoussée par Alban Lafont, que Guélor Kanga a repris (11e). Le début d'une sale soirée pour Lafont. Il n'a pas réussi à intervenir sur la frappe de Bouanga 10 minutes plus tard qui a fait 2-0, et a bien failli donner une nouvelle balle de but à Bouanga dans la foulée sur une relance catastrophique.

C'est une Côte d'Ivoire à réaction, avec 10 changements par rapport au dernier match contre le Cameroun, qui s'est finalement mise en route. Oumar Diakité a touché le poteau (31e) et Christ Inao Oulaï a frôlé la lucarne sur une frappe lointaine (36e), avant que Jean-Philippe Krasso réduise l'écart face au but vide après un bon petit ballon de Wilfried Zaha (44e). Finalement, ce sont les entrées des titulaires ivoiriens qui auront apporté l'égalisation. Celle d'Amad Diallo, largement salué par le stade, mais surtout celle d'Evann Guessand, qui a placé un coup de tête sur un corner de Christopher Operi pour faire (2-2).

Le même Operi a centré pour la tête de Bazouma Touré dans le temps additionnel pour faire 3-2. Un dernier but collectif superbe pour prendre la tête dans une explosion de joie au Grand Stade de Marrakech, à majorité orange.

Le Cameroun a failli en profiter

À Agadir, ont bien cru que les Lions allaient profiter du faux pas ivoirien pour s'emparer de la tête. Malgré l'ouverture du score mozambicaine du virevoltant Geny Catamo (23e), les hommes de David Pagou ont trouvé les ressources pour revenir. D'abord grâce à un cadeau de Nene qui a inscrit un but contre son camp (28e), puis par l'intermédiaire d'une frappe énorme de Christian Kofane, qui a heurté la barre avant de rentrer dans le but (55e).

Mais les Camerounais, impuissant, ont assisté à distance à la remontée ivoirienne. Ainsi, avec 7 points, comme la Côte d'Ivoire, mais avec quatre buts inscrits seulement contre cinq pour les Éléphants sur la phase de groupe, la tête échappe aux Camerounais. Ce sera donc l'Afrique du Sud en huitièmes pour Pagou et ses hommes, et le Nigeria pour le Mozambique.