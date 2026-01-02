Madagascar: Cinq cas confirmés de mpox à Majunga, selon le ministère de la Santé Publique

À Madagascar, cinq cas de Mpox, également appelée « variole du singe », ont été confirmés mercredi 31 décembre par le ministère de la Santé publique. Onze cas suspects ont également été recensés. L'ensemble des patients a été détecté dans la ville de Majunga, cité balnéaire située dans le nord-ouest du pays. Ce virus se transmet par contacts étroits avec une personne infectée : par la salive, des éternuements ou lors de relations sexuelles. Les autorités sanitaires veulent désormais empêcher sa propagation à l'échelle nationale.

À Madagascar, les premiers cas ont été confirmés dans un quartier du front de mer de Majunga, à l'issue d'analyses menées par l'Institut Pasteur de Madagascar et le Laboratoire d'Analyses Médicales Malagasy. Quatre personnes ont été hospitalisées, mais leur état de santé s'est « nettement amélioré », selon les autorités sanitaires.

Les autres patients ont été placés à l'isolement afin de rompre les chaînes de transmission de ce virus, qui provoque notamment de fortes fièvres et des éruptions cutanées.

Circonscrire l'épidémie à Majunga

L'objectif du gouvernement est désormais de circonscrire l'épidémie à Majunga, alors que la période des fêtes favorise les rassemblements et s'accompagne d'importants flux de voyageurs entre les régions. Cette situation suscite une vive inquiétude parmi les professionnels du tourisme. Fabhie Vonjy Soloniaina, gérante d'un hôtel de la ville, reconnaît avoir d'abord « paniqué ».

« Quand on a entendu parler des premiers cas de Mpox, on a paniqué. On a vu des images sur les réseaux sociaux, avec des boutons sur tout le corps. Mais ensuite, on a pris nos précautions : on utilise du gel désinfectant à l'entrée de l'hôtel et on distribue aussi des préservatifs aux couples », explique la professionnelle du tourisme.

J'invite les autorités compétentes à distribuer des masques à tous les publics car ça contamine très vite et ça va se propager si on ne prend pas de mesures dès maintenant et ça va nous causer un très grand problème, surtout vis-à-vis du tourisme, de notre activité. J'ai bien peur que ça fasse comme le Covid, que ça ruine tout. J'espère que l'épidémie va baisser et qu'ils trouveront des solutions le plus vite possible.

Mercredi, le docteur Désiré Rakotoarimino, directeur général de la médecine préventive, a appelé la population à respecter les gestes barrières, notamment le port du masque et le lavage régulier des mains. Des contrôles sanitaires ont également été annoncés au port et à l'aéroport de Majunga.

Il s'agit des premiers cas de Mpox signalés à Madagascar depuis la recrudescence de l'épidémie en Afrique centrale en août 2024.