Madagascar: Variole du singe - Des cas « suspects » dans la capitale

Une quarantaine de cas de variole du singe ou mpox sont maintenant recensés, a indiqué le Premier ministre, Herintsalama Rajaonarivelo, hier, lors de sa rencontre avec les représentants de la presse, retransmise à la télévision.

L'existence des premiers cas de mpox, identifiés à Mahajanga et confirmés par des analyses au LA2M et à l'IPM, ont été rendus publiques la semaine dernière par la ministre de la santé publique, le Dr Monira Managna. La propagation de la variole du singe est actuellement une appréhension générale, tandis que les autorités sanitaires et les responsables issus des organismes impliqués dans la gestion de cette maladie devenue pandémie depuis maintenant deux ans, se mobilisent afin de limiter les risques de propagation.

Des médecins ont signalé sur les réseaux sociaux des cas « suspects » de mpox à Antananarivo et à Antsirabe, et sensibilisent le public sur l'importance de la nécessité de consulter un médecin en cas de suspicion, et du respect des gestes barrières dans les espaces publics. Pour le moment, ces cas signalés n'ont pas encore été officiellement confirmés.

Complications

Néanmoins, il a été indiqué par le Premier ministre, hier, lors de son entretien avec les représentants de la presse, qu'une quarantaine de cas sont recensés à Madagascar, dont cinq cas présentant des complications. Pour le moment, les médicaments sont suffisants pour faire face aux cas existants.

De même, diverses structures de gestion de la pandémie sont opérationnelles et continuent d'être mobilisées. Pour rappel, concernant Mahajanga, seuls les cas présentant une complication, notamment chez les nouveau-nés, les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, sont pris en charge à l'hôpital tandis que les cas de mpox « simples », sont pris en charge dans les centres de santé de base (CSB), selon les déclarations du directeur du CHU PZaGa Androva.