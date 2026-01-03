Afrique: Porté par son peuple, nourri par la conviction - Le Soudan espère prolonger son histoire à la CAN

Le capitaine du Soudan, Mohamed Abdelrahman, affirme que la fierté et le sens des responsabilités portent aujourd'hui les Faucons de Jediane, qualifiés pour la phase à élimination directe de la TotalEnergies Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025.

Sacré champion d'Afrique en 1970, le Soudan a validé son billet pour les huitièmes de finale en terminant parmi les quatre meilleurs troisièmes de la phase de groupes. Une qualification qui a provoqué un immense élan de joie au sein du peuple soudanais, dans un contexte national marqué par les difficultés liées au conflit en cours.

Le capitaine a tenu à souligner l'importance de cet accomplissement, tout en rappelant que l'équipe reste concentrée sur une approche progressive de la compétition, match après match, à l'aube des rencontres à élimination directe.

En huitièmes de finale, le Soudan affrontera le Sénégal, ancien champion d'Afrique, dans un duel qui s'annonce particulièrement exigeant. Malgré la qualité de l'adversaire, Abdelrahman insiste sur les principes qui guident son équipe : la détermination, la confiance en soi et l'envie de livrer des prestations de haut niveau.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans un entretien accordé à CAFonline.com, le capitaine soudanais est revenu sur cette qualification pour la phase à élimination directe de la CAN, une première depuis 2012. Il décrit cette étape comme le fruit d'un effort collectif, d'une unité forte et d'un engagement commun à rendre fier le peuple soudanais à travers le football. Il a également salué le soutien indéfectible des supporters, au pays comme au Maroc, réaffirmant la volonté du groupe de tout donner sur le terrain pour l'honneur de la nation.

CAFonline.com : Comment vivez-vous cette joie de vous qualifier pour la phase à élimination directe de la CAN pour la première fois depuis 2012, notamment au regard de la situation au Soudan et du bonheur de vos supporters et de vos familles ?

Mohamed Abdelrahman : Franchir la phase de groupes était un objectif stratégique que nous nous étions fixé avant le début de cette édition, et grâce à Dieu, nous y sommes parvenus. C'était une étape importante et nécessaire.

Nous ressentons à la fois de la fierté et du bonheur, parce que nous avons réussi à apporter de la joie au peuple soudanais. Partout, les supporters suivent le parcours de l'équipe avec passion, malgré la guerre en cours. Le peuple soudanais aime profondément le football, et dans les circonstances actuelles, il est devenu l'une des rares sources de bonheur.

Quelles sont désormais vos ambitions après avoir franchi une phase de groupes difficile ?

Nous abordons ce tournoi étape par étape. Notre objectif actuel est d'atteindre le tour suivant, malgré la forte concurrence qui nous attend face au Sénégal. Nous chercherons à prouver notre valeur, car nous nous sommes engagés à tout donner. Le succès vient de Dieu.

Comment voyez-vous votre prochain match face au Sénégal et quelle sera la clé de la victoire ?

Ce sera un match très difficile à tous les niveaux. Nous connaissons bien notre adversaire. Le Sénégal est une équipe solide, expérimentée, avec une riche histoire dans cette compétition. La clé sera notre détermination, notre persévérance, notre confiance en nous et notre volonté d'aller loin dans ce tournoi.

Quel message souhaitez-vous adresser aux supporters qui vous suivent au Soudan et à ceux qui vous soutiennent au Maroc ?

Avant tout, nous remercions les supporters pour le soutien moral constant qu'ils nous apportent. Nous leur en sommes profondément reconnaissants et nous leur promettons de donner encore davantage lors des prochains défis, afin d'honorer notre pays.